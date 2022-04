In der Champions League hat sich RB Leipzig nicht sehr mit Ruhm bekleckert und konnte sich nur für die Endrunde der Europa League qualifizieren. Dort haben es die Männer von Domenico Tedesco aber ins Halbfinale geschafft.

Die deutsche Bundesliga hat daher recht gute Chancen, das etwas angeschlagene Image aufzupolieren. Auch deshalb, weil Eintracht Frankfurt eine legendäre Pokalnacht im Camp Nou hingelegt hat und den FC Barcelona aus dem Bewerb kegelte. Die Hessen stehen ebenfalls im Halbfinale.

Foto: Waldemar Brandt on Unsplash

Das Europapokal-Jahr 21/22: Eine durchwachsene Bilanz für deutsche Teams im europäischen Fußball

Was die deutschen Mannschaften betrifft, so fällt die aktuelle Bilanz eher durchwachsen aus, was sich entsprechend in den Quoten der Sportwetten Online niederschlägt. Der FC Bayern München konnte ohne jeden Punktverlust ins Achtelfinale der Champions League einziehen, musste sich aber schon im Viertelfinale den Außenseitern aus Villareal geschlagen geben.

Für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Union Berlin lief es aber auf der internationalen Bühne katastrophal. Beide mussten schnell das internationale Parkett verlassen – die Wölfe die Königsklasse am letzten Gruppenspieltag, und was die Union betrifft, so flog der Club aus der neu geschaffenen Conference League.

Alle Hoffnungen liegen auf der Europa League

Aus deutscher Sicht bleibt jetzt nur noch die Europa League, um etwas Zählbares aus der Spielzeit mitzunehmen. Auch wenn RB Leipzig in der Champions League eher enttäuscht hat, so können sie immer noch eine Etage tiefer um den Titel kämpfen. Mit Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund haben auch zwei deutsche Schwergewichte noch mitgemischt, mussten aber bekanntermaßen inzwischen die Segel streichen.

Zu Beginn der Endrunde hatte Deutschland zusammen mit Spanien noch die meisten Teams am Start. Damit hatte die Bundesliga zum einen die Chance, endlich wieder das eigene Ansehen mithilfe guter Ergebnisse aufzupolieren, und zum anderen ist damit die Möglichkeit geschaffen worden, in der Fünfjahreswertung Italien als Drittplatzierten anzugreifen oder sogar an ihnen vorbeizuziehen.

Mal wieder ist es Eintracht Frankfurt, das die Fahnen im internationalen Fußball für Deutschland hochhält. Die Adler setzten sich in einer überragenden Fußballnacht im Camp Nou vor zehntausenden eigenen Anhängern durch und stehen nun mal wieder im Halbfinale der Europa League. Den sympathischen Hessen von Trainer Oliver Glasner und natürlich in erster Linie den großarteigen Fans kann man den Titel eigentlich nur gönnen.

Leipzig ist das letzte “große Team” aus der Bundesliga

Die Jahreshauptversammlung der Borussia nutzte der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, um seine „riesige Enttäuschung“ über das diesjährige Champions-League-Aus nach der Gruppenphase kundzutun. Zudem gab er die Marschrichtung vor, dass daran gearbeitet werden müsse, durch den Gewinn der Europa League die Einnahmeverluste von 13 Millionen Euro zurückzuholen.

Der Titel wäre auch derjenige, der Borussia Dortmund noch fehlen würde. Doch allem Anreiz zum Trotz, war direkt schon in der Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers die Titeljagd beendet. Die Schotten stehen jetzt im Halbfinale, was das Ausscheiden doppelt ärgerlich macht.

Bayer Leverkusen durfte die Zwischenrunde zwar überspringen, scheiterte hier aber an Atalanta Bergamo. Mit vereinten Kräften gelang es den deutschen Teams also, so manchen Gegner auszuschalten. Auch wenn inzwischen alle großen Teams aus der Bundesliga außer RB Leipzig ausgeschieden sind, macht das trotzdem Hoffnung auf mehr. Und Frankfurt, das in der Liga dieses Mal wohl nicht den direkten Weg nach Europa finden wird, muss man auch immer auf dem Zettel haben.

Der Traum vom ersten Titel & die goldenen Erinnerungen

Gegenüber RTL+ erklärte der Eintracht-Coach Oliver Glasner, dass es in K.-o.-Duellen natürlich vornehmlich darum geht, weiterzukommen. Was so einfach klingt, haben die Hessen auch tatsächlich umgesetzt. Und sie werden dabei durchaus langsam zum Serientäter: 2019 schaffte es die SGE bis in die Vorschlussrunde.

Die Situation mit zwei deutschen Halbfinalisten ist jetzt besonders prickelnd. Beim Finale am 18. Mai in Sevilla besteht die Chance, die so groß wie nie zuvor ist, dass dort wenigstens noch ein deutsches Team dabei ist. Es könnte aber auch zum deutschen Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt kommen. Das wäre vermutlich ähnliche Werbung für die Bundesliga, wie das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im Jahr 2013, obwohl die Europa League natürlich nicht ganz so prestigeträchtig ist. Dennoch wäre es eine interessante Premiere.

Bisher hat es noch kein Team aus der Bundesliga ins Finale in der Europa League geschafft. Zuletzt stand in dem Vorgänger-Wettbewerb, im UEFA Cup im Jahr 2009, mit dem SV Werder Bremen eine deutsche Mannschaft im Endspiel. 1997 feierte Schalke als letztes deutsches Team den Sieg. Das Ansehen der Bundesliga würde mit einem Titelgewinn im Mai das internationale Renommee sicher deutlich steigern können.

Darüber hinaus würde sich natürlich auch die bisherige, eher durchwachsene, deutsche Europacup-Bilanz deutlich aufwerten lassen. Das sorgt auch gleichzeitig dafür, dass alle Online Sportwetten Fans noch mehr mitfiebern und die Chance nutzen, Sportwetten Online zu platzieren.

Europa League im Livestream oder im TV

Natürlich ist es für die Fans auch sehr wichtig, an den Spielen teilnehmen zu können, das gelingt am besten im TV oder via Livestream. In der UEFA Europa-League 2021/22, die ohnehin schon recht verschlankt angetreten ist, starten insgesamt 32 Teams. Doch davon sind inzwischen schon die meisten ausgeschieden. Noch aus Deutschland sind RB Leipzig un und Eintracht Frankfurt dabei, die jetzt aber schon im Halbfinale stehen.

Die Spiele der UEFA Europa League 21/22 werden auf RTL Nitro und dem Videoportal TVnow übertragen und können so von den Fans verfolgt werden. Seit dieser Saison hat sich die Mediengruppe RTL sämtliche Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League und der Europa Conference League gesichert. Dies gilt für insgesamt 3 Jahre.

Wer als Fußballfan die vier Halbfinalspiele (mit Hin- und Rückspiel) und das Finalspiel sehen möchte, sollte immer am Tag der Übertragung einen Blick auf den Sendeplan werfen. Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich ein Probeabo von RTL+ zu sichern, um alle Spiele auf sämtlichen Endgeräten schauen zu können.

Für alle Spiele stehen natürlich auch diverse Möglichkeiten für Online Sportwetten bei bet-at-home zur Verfügung. Hier kann man auch die Resultate im Live-Ticker verfolgen, der meist deutlich früher dran ist als andere, weil es für den Buchmacher natürlich darauf ankommt, immer das aktuell Ergebnis anzuzeigen, während die redaktionellen Angebote manchmal etwas hinterher hinken.