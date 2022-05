Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gehen favorisiert in ihre Halbfinal-Rückspiele in der Europa League. Laut Sportwettenanbieter bwin läuft alles auf ein deutsches Finale am 18. Mai in Sevilla hinaus.

Frankfurt hat das Hinspiel bei West Ham mit 2:1 gewonnen (Foto: SID)

Nach dem 2:1 im Hinspiel sieht bwin Frankfurt mit einer Sieg-Quote von 2,45 vor eigenen Publikum gegen West Ham United (Quote 2,85) am Donnerstag knapp im Vorteil. Die Quote für ein Remis, das der Eintracht ebenfalls fürs Finale reichen würde, liegt bei 3,30.

Leipzig geht dagegen als klarer Favorit ins Rückspiel bei den Glasgow Rangers, für 10 Euro Einsatz zahlt bwin 20 Euro zurück. Das Hinspiel hatte RB 1:0 gewonnen. Als Top-Favorit auf den Titel gelten ebenfalls die Sachsen mit einer Quote von 1,80 vor Frankfurt (Quote 3,50).

SID