Eintracht Frankfurt krönt seine Fabelserie in dieser Europaleague-Saison ohne Niederlage mit dem Finaleinzug am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Die Schotten setzten sich im Halbfinal-Rückspiel 3:1 vs. RB Leipzig (Gesamtscore: 4:3) durch, sodass es zu keinem deutschen EL-Endspiel kommt. Die Südhessen um Erfolgscoach Oliver Glasner und Abwehrchef Martin Hinteregger, der gegen West Ham United früh verletzt ausschied, feiern seit 42 Jahren (damals UEFA-Cup-Sieg mit Bruno Pezzey) wieder einen internationalen Final-Einzug und siegten gegen den Premierleague-Klub 1:0 (Gesamt: 3:1). Nachfolgend Statements!

Neben dem Ex-LASK- und SV Ried-Trainer Oliver Glasner, geboren in Salzburg, sowie seinem Co-Trainer Michael Angerschmid gelang auch dem Ex-LASK und SV Ried-Abwehrchef Gernot Trauner in der neu geschaffenen Conferenceleague mit Feyenoord Rotterdam der Einzug ins Finale.

Wo der 30-jährige, gebürtige Linzer am 25. Mai in Tirana auf AS Rom mit Chefcoach José Maurinho trifft. Dem der Feyenoord-Abwehrchef ja bereits vor zwei Jahren im Europaleague-Achtelfinale mit dem LASK gegen Manchester United begegnete. Feyenoord übrigens wie Frankfurt in dieser Europacup-Saison noch unbesiegt!

Nachfolgend die Statements von Glasner, Trauner u.a.!

Glasner: "Habe versucht, die Spieler zu finden, aber habe sie nicht gefunden"

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt):

…nach dem Final-Einzug und zu den Feierlichkeiten mit den Fans am Spielfeld: „Ich habe versucht, die Spieler zu finden. Habe sie aber nicht gefunden. Ich habe auch noch gar nichts gesagt, weil es sind noch immer nicht alle da. Aber Gratulation an die Spieler. Was sie heute wieder gezeigt haben, war unglaublich.“



…weiter zum Spiel: „West Ham hat nochmal alles versucht. Aber der Ausschluss hat uns in die Karten gespielt. Wir hatten viele Situationen zu verteidigen, daher bin ich richtig stolz auf die Mannschaft und bin richtig glücklich, dass wir jetzt im Finale stehen.“



…zu den letzten Minuten: „Die Mannschaft war ruhiger als ich. Man hat es ja gestern in Madrid gesehen, wo das Spiel noch in der Nachspielzeit gedreht wurde. Im Fußball kann alles passieren, aber heute haben wir es toll gemacht. Ein wunderbarer und unvergesslicher Abend.“



…zur Verletzung von Martin Hinteregger und auf die Frage, ob es sich bei ihm bis zum Finale ausgeht: „Weiß ich noch nicht. Wir werden natürlich alles unternehmen, damit er spielen kann. Ich habe ihn jetzt noch getroffen und gesagt: Martin, es war auch für dich, damit du hoffentlich noch das Finale spielen kannst. Schade, aber die Jungs haben es dann toll gemacht.“



…auf die Frage, was dieser Erfolg und der Einzug ins Finale für ihn selbst bedeutet: „Das ist etwas Einzigartiges. Natürlich auch für mich. Das erste Mal vergisst man nie. Daher werde ich das auch nie vergessen.“



…vor dem Spiel: „Trotzdem erwarte ich schwere 90 Minuten. West Ham wir alles daran setzen, das Spiel noch zu drehen. Aber wir fühlen uns gut, sind vorbereitet und haben viel Selbstvertrauen. Nochmals – wir wollen ins Finale nach Sevilla.“

Ex-Salzburger Hinteregger zur Verletzung: „Heute werde ich auf Siegerbier verzichten“

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt):

…nach dem Spiel: „Für ganz viele von uns mit der schönste Tag, was man so in den letzten Jahren erlebt hat. Unbeschreiblich, wie viele Fans mir entgegengelaufen sind und alle haben Tränen in den Augen. Für die Fans und auch für uns ist es sowas Unglaubliches.“



…weiter zu seinen Emotionen: „Eintracht Frankfurt steht im Europa League-Finale. Muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, nach all dem, was der Klub in den letzten Jahren durchgemacht hat.“



…angesprochen auf seine verletzungsbedingte Auswechslung: „Schade, wenn man nach zehn Minuten raus muss, aber trotzdem einer der schönsten Tage meiner Karriere.“



…auf die Frage, ob sich das Finale für ihn persönlich ausgehen wird: „Heute werde ich auf ein Siegerbier verzichten. Aber ich hoffe, dass ich das dann in Sevilla nachholen kann. Aber eine Einschätzung kann ich leider nicht geben.“



Kapitän Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt):

…nach dem Spiel: „Überwältigend. Unglaublich, auch mit den Fans zu feiern. Ich hoffe nur, dass das im Nachhinein keine Konsequenzen hat. Ein Tag, den keiner vergessen wird.“



…auf die Frage, wo die Reise enden kann und soll: „Die endet hoffentlich in Sevilla mit dem Pokal in der Hand.“



…angesprochen auf den Finalgegner Glasgow Rangers. „Finde ich hervorragend, ein internationales Finale. So haben auch unsere Fans einen Gegner.“

"Meiste Entscheidungen des Schiedsrichters sind zu Gunsten der Eintracht gefallen"

David Moyes (Trainer West Ham United):

…nach der Halbfinal-Niederlage: „Wir sind enttäuscht. Aber ich bin stolz auf die Jungs, wie sie es so lange geschafft haben, in Unterzahl dagegenzuhalten. Gratulation an Frankfurt. Viel Erfolg im Finale.“



…weiter: „Und die meisten Entscheidungen des Schiedsrichters sind zu Gunsten des Gegners gefallen.“



…angesprochen auf seine unschöne Aktion mit dem Balljungen: „Ich entschuldige mich, natürlich, aber er hat sich wirklich lange Zeit gelassen.“

Gernot Trauner: "Es ist überwältigend"

Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam):

…nach dem Einzug ins Conference League-Finale: „Es ist überwältigend. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ins Finale einziehen und schlussendlich haben wir es geschafft. Jetzt sind wir natürlich überglücklich.“



…weiter zum Spiel: „Ich denke, wir haben den Grundstein im ersten Spiel gelegt und heute haben wir das einfach über die Zeit gekämpft.“



…angesprochen auf das kommende Finale: „Jetzt sind wir im Finale und wenn man im Finale ist, dann will man es auch gewinnen. Wir werden zwar der Underdog sein, aber ich denke, in einem Finale ist immer alles möglich. Wir werden wieder alles reinwerfen. Aber jetzt freuen wir uns einmal über den Einzug und dann schauen wir weiter.“

"Glasners unfassbare Karriere binnen kurzer Zeit von Ried nach Sevilla"

Alfred Tatar (Sky Experte):

…nach dem Halbfinal-Hit Frankfurt gegen West Ham: „Emotionen, der unglaublichen Art und Weise.“



…weiter zu Frankfurt: „Dieses Team hat Höchstleistungen in dieser Europa League-Saison gezeigt. Jetzt ist man im Finale. Sicher eine Erlösung für die Mannschaft.“



…zu Oliver Glasner und seinem Werdegang: „Er hat bei Ried begonnen, hat beim LASK was Unglaubliches für österreichische Verhältnisse aufgebaut, hat das Wolfsburger-Team in die Champions League geführt und jetzt steht er im Europacup-Finale mit Frankfurt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine ähnliche Karriere zurzeit in Europa gibt, die binnen so kurzer Zeit es von Ried nach Sevilla in ein Finale schafft. Eigentlich unfassbar.“



…zum kommenden Europa League-Finale in Sevilla: „Da wird es zugehen, sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Es wird eine Invasion der Fans von der Insel und von Deutschland geben.“



…zu Feyenoord Rotterdam: „Offensiv pfui, defensiv hui. Aber Feyenoord hat es geschafft – und das ist eine große Gabe, die Teams aus den Niederlanden üblicherweise nicht so auszeichnet - auf ein Resultat spielen zu können und ein Ergebnis zu halten. Kompliment!“

