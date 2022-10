Streich wird auf der Bank gegen Nantes fehlen

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Die Profis des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg müssen am Donnerstag in der Europa League ohne ihren Trainer Christian Streich auskommen. Der 57-Jährige wurde am Tag vor der Partie gegen den französischen Erstligisten FC Nantes (21.00 Uhr/RTL+) positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Bundesliga-Zweite aus dem Breisgau hat seine bisherigen beiden Europacupspiele gegen Qarabag Agdam (2:1) und bei Olympiakos Piräus (3:0) gewonnen.

© 2022 SID