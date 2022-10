Spannung pur im Vorfeld des 4. Spieltags der UEFA Europa League zwischen S.S. Lazio Rom und dem SK Sturm Graz. Nachdem die andere Partie der Gruppe F mit 2:2 endete, war für beide Mannschaften die tabellarische Führung in Reichweite. In einer hitzigen Partie waren die Grazer die gesamte zweite Halbzeit numerisch überlegen. Joker Bøving brachte die "Blackies" zweimal zurück, am Ende wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Chapeau, Sturm!

Kapitän der Römer, Ciro Immobile traf in der hitzigen ersten Halbzeit per Elfmeter zur Führung der Italiener.

Elfmeter und Rangeleien vor der Halbzeit

Von Beginn an war die Partie mit jeder Menge Energie und Kampfgeist behaftet. Beide Mannschaften versuchten den Gegner mit temporeichen Fußball und zielgenauem Kombinationsspiel unter Druck zu setzen. Bis auf ein paar Halbchancen, die entweder drüber oder in den Händen des Torwarts landeten, war in den ersten 25 Minuten jedoch nicht viel los. Dann machte Lazio aber mehr Druck und kam durch den groß aufspielenden Spanier Pedro auch zu zwei Hochkarätern (29', 33'). Kurz darauf hatte die Elf von Christian Ilzer Glück, dass Zaccagni knapp im Abseits stand, der Treffer zählte daher nicht. Der Dauerdruck der Italiener artete dann in einem Elfmeter aus, Affengruber zog zwar sein Bein noch zurück, den Kontakt mit Zaccagni konnte der Grazer Innenverteidiger aber nicht mehr vermeiden. Immobile legte sich das Spielgerät zurecht und verwandelte wuchtig ins rechte Eck. Aufregung danach, in einer Rangelei zwischen Prass und Lazzari hatte der Schiedsrichter ein Vergehen vom Lazio Akteur gesehen. In Folge wurde letztgenannter mit der zweiten gelben Karte bestraft und somit musste Lazio die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten.

Spannung in Halbzeit 2

Sturm zwar mit dem Rückstand aus den Kabinen gekommen, hatte aber ein Mann mehr und nützte diesen Vorteil sehr gut aus. Prass eroberte den Ball auf der linken Seite, spielte danach den Ball zum eingewechselten Bøving, der mit viel Zug zum Tor agierte und in Sechzehnernähe den Ball unhaltbar für Provedel ins linke Eck schoss. (56.) Die Grazer hatten Lunte gerochen, die Überzahl machte in diesem Spiel vor allem im Ballbesitz sehr viel aus, der letzte Pass wollte aber nicht richtig ankommen. Dass Lazio eine absolute Topmannschaft ist, bekam Hierländer und Co. in Eiseskälte zu spüren. Der überragende Pedro tankte sich in den Strafraum und schloss ins lange Eck ab. Ganz gegen den Spielverlauf. Der zweite der österreichischen Bundesliga steckte aber nicht auf und spielte weiter aufs Tor der Heimischen. Wieder war es Joker Bøving, der die mitgereisten Grazer Fans jubeln ließ. Mit einem kurzen explosiven Hacken in die Mitte und einen satten Abschluss mit dem linken Fuß, erwischte der junge Däne, Provedel am falschen Fuß.

Sturm drückte weiter, der Siegestreffer war ihnen aber nicht mehr vergönnt. So endete auch dieses Spiel mit 2:2 Unentschieden, was für die letzten beiden Spieltage jede Menge Spannung verspricht.

Wir holen in unserem 150. Europacupspiel einen verdienten Punkt bei Lazio Rom! 🤌 #sturmgraz #UEL #LAZSTU

______________

LAZ 2:2 STU | ⏱️ 90+3' pic.twitter.com/XkUSmcFfBA — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 13, 2022

UEFA Europa League, Gruppe F, 4. Spieltag

S.S. Lazio - SK Sturm Graz 2:2 (1:0)

Donnerstag, 13.Oktober, 21:00 Uhr, Olimpico Roma, Rom; SR Sascha Stegemann (GER)

Lazio (4-3-3): Provedel - Lazzari, Gila, Patric, Hysaj - Alberto (58' Anderson), Cataldi (58' Vecino), Basic (58' Milinkovic-Savic) - Pedro, Immobile (79' Cancellieri), Zaccagni (46' Marusic). Trainer: Maurizio Sarri

Sturm Graz (4-1-3-2): Siebenhandl - Ingolitsch, Affengruber, Wüthrich, Dante - Stanković (79' Ljubic) - Hierländer (79' Sarkaria), Kiteishvili (58' Horvat), Prass - Ajeti (79' Jantscher), Emegha (46' Bøving). Trainer: Christian Ilzer

Torfolge: 1:0 Immobile (45', Elfmeter), 1:1 Bøving (56', Assist Prass), 1:2 Pedro (71', Assist Anderson), 2:2 Bøving (83' Assist Horvat)

Gelbe Karten: Ingolitsch (22'), Lazzari (27'), Kiteihsvili (27'), Affengruber (44'), Stankovic (45'), Immobile (45'), Ljubic (85'), Wüthrich (87')

Gelb/Rote Karten: Lazzari (45')

Fotocredit: SID