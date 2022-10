SLAPSTICK PUR! AS Monaco-Keeper Alexander Nübel sorgte beim Europa-League-Spiel in Trabzonspor für einen RIESEN-Patzer. Und in der Fußballwelt für ein Schmunzeln! Der 26-jährige Leih-Torhüter vom FC Bayern München leitete mit seinem "Bock" die zweite Niederlage der AS Monaco in der Europa League ein. Nübel schoss beim ersten Gegentor beim 0:4 (0:1) bei Trabzonspor seinem Mitspieler Malang Sarr (44.) den Ball gegen die Hüfte und zwang den Abwehrspieler so zu einem Eigentor.

Euro League: Nübel patzt bei deftiger Niederlage

Foto: AFP/SID/OZAN KOSE

In der 44. Minute spielt Nübels Mannschaftskollege den Ball zu ihm zurück. Die Angreifer von Trabzonspor sind nicht einmal in Strafraumnähe. Anstatt den Ball locker zu einem Mitspieler zu passen, erlaubt sich Nübel einen Mega-Slapstick.

Das Starensemble von Manchester United holte gegen den zyprischen Außenseiter Omonia Nikosia einen Erfolg dank eines Treffers in der Nachspielzeit. Mit Cristiano Ronaldo sowie den Zugängen Antony und Casemiro in der Startelf mühte sich der englische Rekordmeister zu einem 1:0 (0:0) und wahrte die Chance auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Der Rückstand auf Tabellenführer Real Sociedad beträgt drei Punkte, Scott McTominay (90.+3) traf entscheidend.

Derweil muss Monaco, das mit weiter sechs Punkten auf den dritten Platz der Gruppe H hinter Trabzonspor (sechs) und Ferencvaros Budapest (neun) abrutschte, ums Weiterkommen zittern. Nübel konnte auch die weiteren Gegentore durch Vitor Hugo (48.), Enis Bardhi (57.) und Trezeguet (69.) nicht verhindern.

