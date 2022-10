Was für eine großartige Leistung vom SK Sturm Graz in der 4. Runde der UEFA Europa League beim Gruppe F-Top-Favoriten Lazio Rom, der nach dem 0:0 im Hinspiel vor einer Woche in Graz-Liebenau auch das Rückspiel gegen den österreichischen Vizemeister nicht gewinnen konnte. Die Steirer erreichten ein hochverdientes 2:2. Gefeierter Akteur war Doppeltorschütze "Danish Dynamite" William Bøving. Da sich auch Gernot Trauner und Feyenoord vs. FC Midtjylland 2:2 trennten, ist die Spannung in Gruppe F nicht mehr zu überbieten: vor den 2 Rest-Runden haben alle 4 Teams je 5 Punkte. Nachfolgend STATEMENTS!

"Man of the Match" in der "ewigen Stadt" Rom beim Duell zwischen Lazio und Sturm Graz: William Bøving. Der 19-jährige Däne (li.) war nicht zu stoppen - hier auch nicht von Elseid Hysaj - und glich bei seinem Doppelpack gleich zwei Mal eine Lazio-Führung aus.

"Ausschluss war eine Fehlentscheidung"

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel gegen Lazio: „Verdienter Punkt, wenn man beide Spielhälften betrachtet. Wir haben gut begonnen, aber über die restliche 1. Spielhälfte brauchen wir nicht reden, da war Lazio klar das bessere Team. Der Ausschluss war eine Fehlentscheidung, aber Ciro Immobile ist sehr, sehr günstig davongekommen und von daher war es schon gerecht, dass wir in Überzahl in die 2. Halbzeit gehen. Und trotz Überzahl muss ich sagen: So muss man Lazio dann einmal auch herrichten. War spielerisch top. Ärgerlich war nur das zweite Gegentor, sonst wäre auch der Sieg möglich gewesen.“



…Tabellensituation: „Alles ist offen. Zwei Finalspiele warten auf uns. Nach dem 0:6 in Rotterdam muss eh jedem in der Brust brennen. Ist unser erstes Finale. Und ich denke, wenn wir ein Spiel von den zweien gewinnen, dann schaut es ganz gut aus.“



…vor dem Spiel: „Lazio ist zu Hause eine andere Hausnummer.“



William Bøving (SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Ein sehr wichtiger Punkt, vor allem da wir jetzt alle in der Gruppe die gleiche Anzahl an Punkten haben.“



…seinen Doppelpack: „Ich bin natürlich sehr glücklich darüber.“



…Tabellensituation: „Jetzt ist alles möglich für uns. Wir haben auch die Qualität dafür.“

"Wenn wir mit Sieg heimfahren, kann sich Lazio nicht beschweren"

David Affengruber (SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es wäre mehr drinnen gewesen. Wenn wir mit einem Sieg heimfahren, kann sich Lazio auch nicht beschweren.“



…sein Elfmeterfoul an Alberto vor dem 0:1: „Ich glaube nicht, dass man ihn geben muss.“

"In 2. Hälfte war Sturm wie verwandelt"

Pedro (Lazio Rom): „Das Ergebnis bringt uns nicht viel. Schade für die Mannschaft, sie hätte sich mehr verdient.“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…das Spiel: „In der 1. Halbzeit hat Sturm nicht an das Spiel angeknüpft, an das wir mittlerweile gewohnt sind. Da hat das Pressing nicht funktioniert und hinten hat man viele Probleme gehabt. In der 2. Hälfte war die Mannschaft aber wie verwandelt. Man hat das gewohnte Spiel aufgenommen und hat Lazio eigentlich voll dominiert. Daher muss man am Ende sagen: Licht und Schatten. Schatten erste Hälfte und sehr viel Licht in der zweiten Hälfte.“



…Tabellensituation: „Sturm hält sich mit dem Unentschieden die Option offen, vielleicht die Gruppe zu gewinnen.“



…vor dem Spiel: „Ich hoffe, dass Sturm auch heute in Rom bei seinem Spielstil bleibt.“

