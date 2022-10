Fischer ist guter Dinge vor den entscheidenen Spielen

Trainer Urs Fischer sieht den Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin für die "Endspiele" in der Europa League gewappnet. "Wir hatten ein Endspiel in Malmö. Und ein zweites hier zu Hause gegen Malmö. Da hat man gesehen, dass Union es kann", sagte der Schweizer vor der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Sporting Braga aus Portugal.

In der Tabelle der Gruppe D liegt Union derzeit mit sechs Punkten auf Rang drei. Braga auf Platz zwei, der zum Einzug in die K.o.-Runde berechtigt, hat jedoch nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Spitzenreiter ist Union Saint-Gilloise aus Belgien (zehn Punkte). Der noch punktlose schwedische Rekordmeister Malmö FF ist bereits ausgeschieden.

Die Berliner hatten die ersten beiden Gruppenspiele gegen Saint-Gilloise und in Braga je 0:1 verloren, ehe sie Malmö zweimal 1:0 besiegten. Für die Partie am Donnerstag gab Fischer die Marschrichtung vor: "Wir haben 90 Minuten Zeit, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Es wird wichtig, dass wir Zugriff auf das Spiel haben. Im Spiel mit dem Ball und auch gegen den Ball."

Der Coach wird auf Janik Haberer zurückgreifen können, der am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage beim VfL Bochum nach einer harten Grätsche zum Knöchel hatte ausgewechselt werden müssen. Fehlen werde jedoch Stürmer Sven Michel, der in der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, so Fischer.

