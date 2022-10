Eine elegante Ballannahme mit links, danach eine kleine Showeinlage: Die Kugel scheint am Fuß zu kleben, während sich Antony, Superstar von Manchester United, zweimal schnell um die eigene Achse dreht. Eine 720-Grad-Drehung, eine Art „Signature Move“ des Brasilianers, schon bei Ajax Amsterdam hat er diese artistische Drehung auf dem Platz gemacht. Sie soll zeigen: Schaut her, was ich kann – und in der Europa League gegen einen Fußball-Zwerg wie Sheriff Tiraspol kann man es ja schon mal machen. Es folgte: ein vermeintlicher lässiger Pass – der den Mitspieler verfehlte und im Tor-Aus landete...

Es war eine Aktion, die überhaupt nicht gut ankam. Trainer Erik ten Hag schüttelte an der Seitenlinie den Kopf, wechselte Antony zur Pause aus. Klub-Legende und TV-Experte Paul Scholes nannte den 22-Jährigen, für den United im Sommer 95 Mio. Euro gezahlt hatte, einen „Clown“.