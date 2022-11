Nachdem der FC Salzburg mit einer blutjungen Manschaft wieder eindrucksvoll und beherzt in seiner 4. Champions League-Gruppenphase in Folge auftrat und in der Hammer-Gruppe E bis zur letzten Runde die Chance zum Achtelfinal-Aufstieg aufrecht erhielt, steigt die Elf von Erfolgscoach Matthias Jaissle nun in die Europa League um. Nach der heutigen Auslosung zum EL-Playoff in Nyon/CH steht fest: Nachdem für die Roten Bullen in der Königsklasse das Jahr 2022 gegen einen italienischen Klub endete, beginnt es gegen einen italienischen im neuen Jahr 2023 in der Europa League. Playoff-Termin: donnerstags 16./23. Februar.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund blickt nach respektablen, weitestgehend herausragenden Leistungen der Roten Bullen im Champions League-Herbst nun auf das Europa League-Frühjahr und eine Reise in die "ewige Stadt". Was für ein Duell mit AS Roma!

Mögliche Gegner für den österreichischen Serienmeister waren: Manchester United, PSV Einhoven, AS Roma, 1. FC Union Berlin, FC Midtjylland oder einer der drei französischen Klubs FC Nantes, Stade Rennes, AS Monaco.

Die 8 Gruppen-Zweiten der Europa League wurden gesetzt; die 8 Gruppen-Dritten der Champions League waren ungesetzt. Klubs aus einem Verband können nicht aufeinander treffen.

↻ AKTUALISIEREN

DAS sind die Playoff-Paarungen:

FC Barcelona vs. Manchester United

Juventus Turin vs. FC Nantes

Sporting Lissabon vs. FC Midtjylland

FC Schachtar Donezk vs. Stade Rennes

Ajax Amsterdam vs. 1. FC Union Berlin

Bayer Leverkusen vs. AC Monaco

FC Sevilla vs. PSV Eindhoven

FC Salzburg vs. AS Roma

TERMINE

Play-offs der K.-o.-Runde: 16. & 23. Februar

Achtelfinale: 9. & 16. März 2023

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023 in Budapest ( Puskás Aréna)

Die weiteren Final-Orte:

2024: Dublin Arena, Dublin, Republik Irland

2025: San Mamés Stadion, Bilbao, Spanien

Die weiteren Auslosungs-Termine:

Achtelfinale: 24. Februar 2023

Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Football Heritage 👑 pic.twitter.com/VnOAQtCv4r — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) November 7, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty