Seit heute, Mittwoch, 8. Februar, ist das Heimspiel des FC Red Bull Salzburg im Play-off der K.-o.-Runde der UEFA Europa League gegen die AS Roma endgültig ausverkauft. Das heißt, am Donnerstag, den 16. Februar 2023 werden 29.520 Zuschauer beim Duell der Roten Bullen mit dem italienischen Top-Klub um den seit wenigen Tagen 60-jährigen, portugiesischen Trainer José Mourinho in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim mit dabei sein. Ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER-

Spot an...für das erste internationale Highlight des österreichischen Fußball-Flaggschiffes FC Salzburg im neuen Jahr, wenn in 9 Tagen die AS Roma in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim kommt. Die Fußball-Festspiele 2023 in der Mozartstadt werden dann eröffnet.

Siebentes ausverkauftes Heimspiel für Rote Bullen

Schon in der Herbstsaison war das Zuschauer-Interesse an den Spielen des FC Red Bull Salzburg enorm. Rund 10.000 Dauerkarten wurden abgesetzt, gleich 6 Heimspiele – nämlich das Testmathc gegen den FC Liverpool, die drei UEFA Champions League-Matches sowie die ADMIRAL Bundesliga-Begegnungen gegen den SK Rapid und SK Sturm Graz – waren bisher ausverkauft.

Summa summarum kamen über 217.000 Fans zu den Heimspielen der Herbstsaison in die Red Bull Arena, d. h. 18.084 Zuschauer pro Match!

Auch für das Auswärtsspiel bei der AS Roma (Do., 23.02., 21 Uhr) ist das Interesse groß. Für das Rückspiel in der Ewigen Stadt sind bereits knapp 1.900 Tickets an Salzburg-Anhänger vergeben.

Ticketbörse für das Heimspiel gegen den AS Roma

Auch wenn die Karten für dieses Top-Spiel der Roten Bullen schon alle weg sind, gibt es für Dauerkarten-Besitzer und Tagesticket-Käufer der aktuellen Saison –, die noch kartenlos sind, eine kurzfristige und seriöse zweite Chance.

Auf der Website der Roten Bullen gibt es eine offizielle Ticketbörse, bei der die Interessenten zusammengeführt werden und Roma-Matchkarten kurzfristig verkaufen bzw. kaufen können.

Da der Verkauf bzw. Erwerb bei anderen Onlineplattformen (zu überteuerten) Preisen bzw. an Fans der Gästemannschaft laut AGBs verboten ist, ist dies die einzige Möglichkeit, noch an Karten zu kommen.

Die Roma kann kommen! 🔴⚪️



ℹ️ Über den offiziellen Zweitmarkt besteht noch die Chance auf Tickets.#UEL #SALROMA — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 8, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty