Fußball-Festspiel-Atmosphäre in Salzburg, Europacup-Emotionen, elektrisierende Spannung und Vorfreude auf internationaler Bühne, ausverkaufte Kulisse, wenn Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg in 2023 auf zu neuen Ufern bricht. Nach überzeugenden Darbietungen im Champions League-Herbst hinter dem AC Milan & FC Chelsea als Gruppendritter nun im Frühjahr neuen Kurs auf das Europa League-"Gewässer" nimmt und dort im Playoff im Hinspiel der AS Roma um Erfolgscoach José Mourinho begegnet. Red Bull Arena, Donnerstag, 18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Die Roten Bullen sind hungrig...

Da capo, Noah Okafor. Der 22-jährige Schweizer scorte schon ein Mal in dieser Saison gegen einen italienischen Top-Klub. Hier beim 1:1 zum CL-Auftakt am 6. September gegen den AC Milan in der Red Bull Arena. Insgesamt brachte es der Stürmer im Herbst auf stolze drei Champions League-Tore.

"Wichtig ist, dass hier bei voller Hütte geile Energie herrscht"

Chefcoach Matthias Jaissle: „Wir gehen sicherlich nicht als Favorit ins Spiel, aber wir werden versuchen, mutig zu spielen und unseren Spielstil auf den Rasen zu bringen. Wir müssen in allen Phasen hellwach sein, um bestmöglich zu verteidigen und die Chancen, die Roma uns bietet, eiskalt zu nutzen. Darauf bereiten wir die Jungs bestmöglich vor. Wir wollen überraschen und in beiden Spielen sehr mutig agieren."

Der 34-jährige Deutsche sieht seine Schützlinge im Gegensatz zum Liga-Alltag mal nicht in der Favoritenrolle: „Es ist so, dass wir dieses Druckgefühl nicht haben.“

Nachsatz: „Wichtig ist, dass hier bei voller Hütte eine geile Energie herrscht, um sie ihre Muster gar nicht auf den Platz bringen zu lassen.“

Hoffnung mit Sturmduo Okafor & Fernando

Stürmer Noah Okafor: „Spiele auf diesem Niveau gegen einen großen Gegner vor vollem Haus sind immer besonders. Uns erwartet ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir bereiten uns bestmöglich vor und freuen uns riesig. Morgen zu treffen und damit der Mannschaft zu helfen, wäre natürlich super und gibt ein gewisses Selbstvertrauen. Wichtig ist aber die Mannschaftsleistung und wir versuchen alle das Ding morgen zu rocken."

Und der Schweizer freut sich natürlich, dass sein kongenialer Sturmpartner Fernando nach halbjähriger Verletzungspause wieder fit ist und am Samstag beim Comeback seinen ersten Doppelpack in der ADMIRAL Bundesliga schnürte. Okafor: "Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Wir sind beide schnelle Spieler, die gerne in die Tiefe gehen.“

Der 37-jährige Kapitän Andreas Ulmer (Foto unten) weiß natürlich mit all seine geballten Erfahrung um die bevorstehende Challenge: „Das ist eine erfahrene Mannschaft mit super Einzelspielern, die jederzeit den Unterschied ausmachen können. Da wird einiges auf uns zukommen.“

Innenverteidiger Strahinja Pavlovic bezeichnet die AS Roma als „richtig guten und cleveren Gegner". Der 21-jährige Serbe weiter: „Wir wollen Roma mit unserer Art von Fußball so gut es geht zusetzen. Zugleich ist es aber wichtig, nicht zu viel zu riskieren, weil es ja auch noch ein Rückspiel gibt.“

Für Roma-Stadtrivale Lazio gab es in Salzburg nichts zu holen

Der österreichische Serienmeister FC Salzburg und die Roma standen sich auf europäischen Parkett noch nie gegenüber. Die Mannschaft von Matthias Jaissle wird jedoch mit breiter Brust antreten. In der diesjährigen Champions League haben die Roten Bullen im eigenen Stadion AC Milan ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt und den Stadtrivalen der Roma zweimal auf heimischem Boden geschlagen (2:1 im Jahr 2009, 4:1 im Jahr 2018).

Die Roma gewann in der vergangenen Saison unter José Mourinho die UEFA Europa Conference League.

Grandiose Erfolgs-Vita von José Mourinho

Der 60-jährige Portugiese gewann davor bereits mit dem FC Porto (2003/2004) und Inter Mailand (2009/2010, im Finale gegen den FC Bayern) die Champions League, wurde 4 Mal Weltklubtrainer des Jahres (2003, 2004, 2009, 2011). Weitere Titel im Trophäenschrank von "the Special One": UEFA-Cup-Sieger mit dem FC Porto (2002/2003), Europa League-Sieger mit Manchester United (2016/2017) jeweils dreifacher Englischer Meister mit dem FC Chelsea (2004/2005, 2005/2006, 2014/2015) und Spanischer Meister mit FC Barcelona (97/98, 98/99) und Real Madrid (2011/2012) sowie 2 Mal Italienischer Meister mit Inter Mailand (2008/2009, 2009/2010).

„Da würde ich nicht nein sagen, wenn das am Ende meiner Karriere auch mal herausspringt," meint RBS-Coach Matthias Jaissle süffisant auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Donnerstagabend-Match in der Red Bull Arena

Da treffen also morgen auch zwei Trainer-Generationen am Spielfeldrand aufeinander. Jungtrainer Jaissle über Meister Mourinho: „Wenn ein Trainerkollege am Seitenrand steht, der einer der weltbesten ist, ist es natürlich etwas Besonderes. Ich habe unglaublichen Respekt vor seiner Karriere. Was er erreicht hat, ist schon einzigartig.“

José Mourinho gewann als einziger Trainer alle drei Europacup-Bewerbe, im Vorjahr mit der Roma erstmals die Conference League.

Die Roma ist seit 3 Spielen auf österreichischem Boden unbesiegt (2S 1U), darunter ein 4:1-Sieg bei Tirol Innsbruck im Jahr 1992 und ein 4:2-Erfolg bei Austria Wien im Jahr 2016.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty