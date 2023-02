Das Europcup-Scheinwerferlicht erstrahlt mal wieder in der Mozartstadt! UEFA-Europa League-Playoff-Hinspiel: FC Salzburg vs. AS Roma heute ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Hier die Aufstellungen vorweg! Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Chefcoach Matthias Jaissle setzt neben seiner Startelf heute gegen den favorisierten Serie A-Klub AS Roma auch auf den "12. Mann", die Fans der Roten Bullen. Bei der Roma sitzt der Ex-Salzburger Mohamed Camara ebenso auf der Bank wie der italienische Europameister Spinazzola und der niederländische Routinier Wijnaldum. Es ist auch das Generationen-Duell der Trainer. Hier der 34-jährige, aufstrebende Chefcoach des FC Salzburg - Matthias Jaissle. Dort der "Special One" - der 60-jährige Portugiese José Mourinho, dessen Trainer-Trophäensammlung überquillt...

>>> Zum Live-Ticker FC Red Bull Salzburg gegen AS Roma

UEFA-Europa League-Playoff-Hinspiel

Donnerstag, 16. Februar 2023, 18:45 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: 29.520 (Ausverkauft), SR: Glenn Nyberg (Schweden)

FC Salzburg vs. AS Roma

FC Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (K) - Capaldo, Gourna-Douath, Sucic, Seiwald - Fernando, Okafor. Trainer: Matthias Jaissle.

Bank: Stejskal, Walke (beide TW), Van der Brempt, Onguéné, Baidoo, Junior Adamu, Kjaergaard, Koita, Sesko, Forson, Gloukh, Bernardo.

AS Roma (5-3-1): Rui Patricio- El Shaarawy, Smalling, Ibanez, Manchini, Zalewski - Pellegrini, Matic, Cristante, Dybala - Abraham. Trainer: José Mourinho

Bank: Boer, Svilar (beide TW), Karsdorp, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Volpato.

🚨 Unser Team für #SALROM 🚨 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty