Dank Teufelskerl Philipp Köhn zwischen den Pfosten des FC Salzburg, dem nötigen Quäntchen Glück (2 Aluminiumtreffer der Italiener), jeder Menge Einsatzwille & Energie sowie dem Happyend mit dem "Tor des Abends" durch Comebacker Capaldo geht der österreichische Serienmeister mit einem 1:0-Sieg in das Retourmatch bei der AS Roma im Europa League-Playoff in einer Woche (Donnerstag, 23.02.23, 21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nachfolgend Statements vom Hinspiel aus beiden Lagern und VIDEO-Fazit von Philipp Köhn. Siehe auch SPIELBERICHT.

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg) über..

...die Ausgangslage vor dem Spiel: „Wir haben unsere Stärken, sind mutig und ich hoffe, die Jungs bringen das auf den Platz. Dann können wir auch eine Trainerlegende wie Mourinho ärgern.“



…Capaldo in der Startaufstellung (vor dem Spiel): „Es geht nicht um sein Alter, sondern in erster Linie darum, dass er sehr engagiert im Spiel gegen den Ball ist und eine unglaublich verlässliche Größe darstellt. Das brauchen wir heute und deshalb ist er in der Startelf.“



…Fazit zum Spiel: „Die Mannschaft hat eine großartige Leistung auf den Platz gebracht. In diesen jungen Jahren schon sehr diszipliniert und daher geht der Sieg absolut in Ordnung. Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und das ist gegen so eine reife Mannschaft nicht selbstverständlich. Es war cool vor so einem Publikum den Abend auf internationaler Bühne zu genießen. Wir haben der Mannschaft einige Dinge, die wir noch optimieren können, an die Hand gegeben. In der 1. Halbzeit haben wir es schon sehr gut gemacht. Wir haben allerdings einige Umschaltsituationen zu unpräzise ausgespielt und nicht nutzen können."



…Philipp Köhn: „Hut ab! Woche für Woche ist auf ihn Verlass, auch heute wieder. Wir wussten, die Roma ist speziell bei Standards sehr gefährlich. Das haben wir über weite Strecken gut weg verteidigt und wenn wir ihn dann brauchen, ist er wie zuletzt auf der Hut.“



…die Sperre für Strahinja Pavlovic: „Es ist immer bitter, wenn ein Startelfspieler fehlt. Wir werden ihn aber kompensieren können, denn wir haben einen guten Kader. Heute überwiegt die Freude über den Sieg.“



…wie sich der Sieg gegen Mourinho anfühlt: „Special.“



Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg) über den Salzburger Kader (zur Halbzeit): „Es sind jetzt alle Spieler verfügbar, das war im Herbst nicht der Fall, weil wir immer mindestens drei, vier oder mehr Ausfälle hatten. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft jetzt findet und wir von Woche zu Woche besser werden. Ich bin überzeugt, dass das gelingt, denn die Qualität ist hoch und wir sind auf einem guten Weg.“

"Wir waren bessere Mannschaft und hätten Elfmeter bekommen müssen"

Jose Mourinho (Trainer AS Roma) über...

…RB Salzburg (vor dem Spiel): „Die Spieler von Salzburg sind alle sehr jung, zwischen 19 und maximal Mitte 20. Natürlich sind sie schon sehr gute Spieler, vor allen Dingen haben sie aber auch noch eine Zukunft vor sich. Es gibt hier viele von diesen Talenten. Salzburg verkauft sie und holt neue. Das ist ihre Philosophie, eine wunderbare Philosophie.“

...Fazit zum Spiel (auf Pressekonferenz): "Wir waren die bessere Mannschaft und hätten es verdient zu gewinnen. Doch so ist Fußball. Manchmal bleibt die bessere Mannschaft auf der Strecke. Unser Torwart hatte kaum was zu halten, der gegnerische schon. Köhn hat sehr gut gehalten. Doch wir hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen. Doch im Rückspiel und vor unserer großen Kulisse ist noch alles möglich."



…sein Alter, 60 Jahre, (vor dem Spiel): „Ich versuche einfach mein Alter zu vergessen. Manche sagen, das Alter sei nur eine Zahl und genau das versuche ich umzusetzen und im Kopf jung zu bleiben. Im Fußball brauchst du diesen Antrieb, um das Maximum rauszuholen und die Leute zu motivieren. Ansonsten hast du hier nichts verloren.“

„Trainer hat mich am Ende auf Platz gelassen, obwohl ich schon bisschen müde war"

Goldtor-Schütze Nicolas Capaldo (FC Salzburg) über...

…das Spiel: „Ich bin sehr glücklich mit dem Spiel und dem Tor, aber das Wichtigste ist der Sieg der Mannschaft und die Ausgangslage für das Rückspiel. Damit bin ich sehr zufrieden.“



…sein Tor: „Ich bin sehr froh, dass ich gespielt habe und wenn man dann trifft, ist es noch schöner. Meine ganze Familie, meine Mama, meine Freundin und meine Schwester sind extra aus Argentinien gekommen. Da ist sehr schön, wenn man so einen Abend mit einem Tor und einem Sieg abschließt.“



…sein Spiel über 90 Minuten: „Der Trainer hat mich am Ende auf den Platz gelassen, obwohl ich schon ein bisschen müde war. Zum Glück habe ich noch getroffen. Der Trainer die richtige Entscheidung getroffen.“

„Fühlt sich an wie Champions League“

Nicolas Seiwald (FC Salzburg) über...

…das Spiel: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben es gut gemacht, einen guten Fight geliefert und gewonnen. Ich musste nach meiner Klärungsaktion gleich an das Spiel gestern denken, als Adeyemi vorbeigegangen ist. Ich wollte das Tempo rausnehmen, das ist gut gelungen und freut mich natürlich.“



…das Rückspiel: „Wenn wir es wie am Anfang machen, tut sich Rom schwer hinten rauszukommen. Wir waren später teilweise zu passiv, weil wir gegen so eine Mannschaft nicht 90 Minuten unser Pressing durchziehen können. Wir hatten auch Ballbesitzphasen, das müssen wir noch ausbauen, dann im richtigen Moment nach vorne spielen, Chancen kreieren und diese nutzen.“



...Leistung von Philipp Köhn: „Großes Lob! Es freut mich für ihn, es war wieder eine starke Leistung von ihm und er rettet uns wieder den Sieg.“



…sein erstes Europa League Spiel: „Es fühlt sich an wie Champions League. Die Vorfreude war riesig, es war ein richtig cooles Spiel. Ich freue mich schon auf nächste Woche“



Philipp Köhn (FC Salzburg) über...

…seine Paraden: „Es ist ein extrem gutes Gefühl, wenn man ein eins-gegen-eins halten kann. Es ist immer brenzlig, wenn es Richtung Tor geht. In der ersten Situation fokussiere ich mich auf den Ball und ich versuche die größtmögliche Fläche zu geben, wenn der Stürmer auf mich zu kommt. Bei der Ecke gehört auch Instinkt und Glück dazu, aber das haben wir uns heute verdient und das 1:0 überragend über die Runden gebracht.“



…das Spiel: „Wir freuen uns über den 1:0-Sieg. Die Mentalität war überragend und wir haben es gut verteidigt. Gegen Ende der zweiten Halbzeit war der Akku ein bisschen leer aber wir haben uns super reingeworfen und noch das Tor geschossen. Um auf internationaler Ebene weiterzukommen sind solche Spiele wichtig, in denen man hinten zusammenhält, die Null verteidigt und vorne noch das Tor schießt.“



…Sperre für Strahinja Pavlovic: „Wir können das als Team gut auffangen, auch wenn er ein sehr wichtiger Spieler ist. Wir haben gute Spieler in der Hinterhand und deswegen können wir jeden Ausfall auffangen.“



…seinen neuen Schnauzbart: „Der Schnauzer bleibt.“

Smallings Kampfansage: „Die Stimmung wird elektrisierend“

Chris Smalling (AS Roma) über..

…das Spiel-Fazit: „Es ist ein trauriges Gefühl, in der Kabine ist es gerade sehr ruhig. Wir hatten viele gute Chancen, sie hatten auch ein paar. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Wir waren nicht schlecht aber wir wissen, dass wir besser spielen können. Wir werden das Spiel analysieren, am Donnerstag bereit sein und mit unseren Fans nächsten Donnerstag ein anderes Spiel liefern.“



…das Rückspiel: „In Rom wird es ein anderes Spiel mit unseren Fans im Rücken. Das Stadion wird ausverkauft sein. Die Stimmung wird elektrisierend. Die Fans haben auch letztes Jahr in der Conference League den Unterschied gemacht und sie werden uns auch nächste Woche pushen. “

