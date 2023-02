Mit einem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel in der Red Bull Arena nach beherztem Auftritt geht es für den FC Red Bull Salzburg am Donnerstag beim Retourmatch in Rom um nicht weniger als den Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Europa League! Das Duell mit der AS Roma findet ab 21 Uhr im Stadio Olimpico (Ligaportal-LIVETICKER) und wird von Schiedsrichter Slavko Vincic (SLO) geleitet.

Oumar Solet (li.), hier gegen Nemanja Matic, und die Roten Bullen wollen sich auch im "Hexenkessel von Rom" nicht vor der erfahrenen Mourinho-Mannschaft verstecken und der AS Roma alles abverlangen. Durch den 1:0-Hinspielsieg heißt es: "Vorteil Salzburg".