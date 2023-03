Freiburg muss gegen Turin mit weniger Fans auskommen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin mit weniger Fan-Unterstützung auskommen als erhofft. Der italienische Rekordmeister und die Behörden entschieden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von SC-Anhängern für das Spiel am Donnerstag storniert werden. "Der Sport-Club bedauert die Entscheidung", hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten Mitteilung der Freiburger.

"Wir haben uns beim gastgebenden Verein für andere Lösungen eingesetzt und Angebote zur Mitarbeit bei der Umsetzung eines zusätzlichen Sicherheitskonzepts gemacht. Diese Angebote wurden leider nicht angenommen", teilten die Breisgauer mit. Die Freiburger organisieren daher kurzfristig ein Public Viewing im Europa-Park Stadion. Die Tickets sind kostenlos.

