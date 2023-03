Fischer spricht über das kommende Europa-League- Spiel

Fußball-Bundesligist Union Berlin fiebert der ersten Achtelfinal-Partie in der Europa-League-Geschichte des Klubs entgegen - ist vor dem Gegner Union Saint-Gilloise aber gewarnt. "Wir kennen sie, wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Es gilt trotzdem, ein positives Resultat zu erzielen", sagte Trainer Urs Fischer vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in Köpenick.

Mit Saint-Gilloise hatten sich die Berliner bereits in der Gruppenphase gemessen, die Belgier fügten den Köpenickern Anfang September die bis heute einzige Heimniederlage (0:1) der Saison zu. "Wir müssen uns dieser besonderen Situation bewusst sein, ein Achtelfinale in der Europa League hat bei uns bisher kaum jemand erlebt. Das sind die Nächte, für die man Fußball spielt", sagte Mittelfeldspieler Morten Thorsby.

Für ein positives Resultat müssen die Eisernen dabei ihre Ladehemmung ablegen, in vier der vergangenen fünf Spiele gelang kein Torerfolg. "Wir brauchen mehr Präzision. Wir haben das ein oder andere ausgearbeitet, um sie vielleicht zu überraschen", sagte Fischer, der auf den angeschlagenen Linksverteidiger Jerome Roussillon verzichten muss. Niko Gießelmann meldete sich dafür rechtzeitig fit, um im Kader zu stehen.

"Aus den ersten beiden Spielen kann man einiges mitnehmen. Natürlich werden wir versuchen, zu gewinnen", betonte Fischer: "Dann hätten wir eine gute Ausgangslage." - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Haberer, Laidouni - Becker, Jordan. - Trainer: Fischer

Saint-Gilloise: Moris - Sykes, Burgess, van der Heyden - Lapoussin, Lynen, El Azzouzi, Lazare Amani, Adingra - Vertessen, Nilsson. - Trainer: Geraerts

Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

