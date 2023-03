In der Premier League souverän an der Spitze, in Europa mit Schwierigkeiten: Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seinem ersten internationalen Titel seit 29 Jahren ins Straucheln geraten. Die Londoner kamen am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Lissabon zu einem 2:2 (1:1) und müssen sich im Rückspiel am 16. März effektiver zeigen.

Arsenal kam in Lissabon nicht über ein 2:2 hinaus

William Saliba (22.) und ein Eigentor durch Hidemasa Morita (62.) brachten immerhin das Remis für Arsenal, das einige Chancen liegenließ. Sporting, Champions-League-Absteiger, zeigte ich zudem spielstark und gefährlich, Goncalo Inacio (34.) und Paulinho (55.) trafen für die Portugiesen.

In England steuert Premier-League-Spitzenreiter Arsenal auf seinen ersten Meistertitel seit 2004 zu. Auf internationaler Bühne liegt der letzte Triumph länger zurück: 1994 gewannen die Gunners den Europapokal der Pokalsieger.

Die AS Roma, im Playoff Sieger gegen den österreichischen Serienmeister FC Salzburg, gewann ihr Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian zudem mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho tat sich gegen die Spanier lange schwer, Stephan El Shaarawy (13.) und Marash Kumbulla (87.) machten mit ihren Treffern aber den Unterschied.

