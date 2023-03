Wie in der Champions League stellt auch in der Europa League Italien die stärkste Nation. Mit Juventus Turin und FC Salzburg-Bezwinger AS Roma sind zwei Teams aus dem Land des amtierenden Europameisters dabei. Außerdem je ein Klub aus Belgien (Saint Gilles), Portugal (Sporting Lissabon), England (Manchester United), Spanien (FC Sevilla), Deutschland (Bayer Leverkusen) und den Niederlanden mit Feyenoord Rotterdam um ÖFB-Team-Abwehrspieler Gernot Trauner. Das Viertelfinale findet am 13. & 20. April, das Halbfinale am 11. & 18. Mai 2023 statt. Siehe auch Champions League-Auslosung!

Der 30-jährige Linzer Gernot Trauner trifft mit Feyenoord Rotterdam auf FC Salzburg-Bezwinger AS Roma und Coach José Mourinho.

DAS sind die Viertelfinal-Duelle:

Manchester United - FC Sevilla

Juventus Turin - Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen - Union Saint Gilles

Feyenoord Rotterdam - AS Roma

DAS sind die Halbfinal-Paarungen:

Sieger aus Juve vs. Sporting gegen Sieger aus ManU - FC Sevilla.

Sieger aus Feyenoord vs. AS Roma gegen Sieger aus Bayer Leverkusen vs. Saint Gilles

TERMINE

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: Mittwoch, 31. Mai 2023 in Budapest/Ungarn

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat. Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es ein Elfmeterschießen.

