Bayer kommt gegen St. Gilloise nicht über ein 1:1 hinaus

Bayer Leverkusen darf dank Nationalspieler Florian Wirtz vom Halbfinal-Einzug in der Europa League träumen. Mit einem späten Treffer (82.) rettete der 19 Jahre alte Edeltechniker dem Team von Trainer Xabi Alonso am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise ein 1:1 (0:0). Top-Torjäger Victor Boniface (51.) hätte die Belgier zuvor in Führung gebracht.

Sollte Bayer im Rückspiel am nächsten Donnerstag erstmals seit der Triple-Vize-Saison 2001/02 in ein europäisches Halbfinale einziehen, würde am 11./18. Mai der Sieger des Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom warten. Die Niederländer gewannen das Hinspiel mit 1:0.

