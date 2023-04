Einsatz von Exequiel Palacios immer noch offen

Bayer Leverkusen hofft vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag gegen Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL) noch auf den Einsatz von Exequiel Palacios. "Bei Pala müssen wir bis morgen warten, dann entscheiden wir, ob es geht", sagte Trainer Xabi Alonso am Vorabend der Partie in Belgien. Mittelfeldakteur Palacios hatte zuletzt über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt.

Im Hinspiel war Bayer nicht über ein 1:1 hinausgekommen. "Wir brauchen eine komplette Leistung. Wir müssen unsere Chancen nutzen, brauchen aber auch stabile Kontrolle. Wir wissen nun, wie sie spielen. Wir haben besprochen, was wir besser machen müssen und wollen das morgen umsetzen", sagte Alonso.

