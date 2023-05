Karim Bellarabi fällt mit einem Muskelfaserriss aus

Foto: FIRO/FIRO/SID

Für Flügelspieler Karim Bellarabi von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist die Saison vorzeitig beendet. Der 33-Jährige zog sich am Mittwoch im Abschlusstraining vor dem Halbfinal-Kracher in der Europa League bei der AS Rom am Abend (21.00 Uhr/RTL) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu und fällt die restlichen drei Wochen der Spielzeit aus. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Bellarabi, dessen Vertrag ausläuft, hatte die Reise zum Auswärtsspiel gegen den italienischen Erstligisten nicht angetreten.

