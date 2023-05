Exequiel Palacios steht in der Startelf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Mit Weltmeister Exequiel Palacios in der Anfangself startet Bayer Leverkusen seine Final-Mission in der Europa League. Am vergangenen Wochenende war der Argentinier in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:2) nach Verletzungspause in den Kader von Trainer Xabi Alonso zurückgekehrt, nun steht er im Hinspiel bei der AS Rom am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) von Beginn an auf dem Platz des Stadio Olimpico.

Auf der Gegenseite nimmt Palacios Nationalmannschaftskollege Paulo Dybala indes erneut auf der Bank Platz. Der Ausnahmespieler hatte zuletzt mit Knöchelbeschwerden zu kämpfen, galt bei der Roma aber dennoch als Startelfkandidat.

© 2023 SID