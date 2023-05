RTL: Drei Millionen Zuschauer sehen Bayer-Halbfinal-Aus

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Das Ausscheiden von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom (0:0) sahen am Donnerstagabend in der Live-Übertragung von RTL im Schnitt 3,19 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 13,9 Prozent.

In der Spitze schauten sogar 4,36 Millionen die Übertragung beim Kölner Privatsender. In den zweiten 45 Minuten stieg der Marktanteil auf 18,3 Prozent. Das Hinspiel hatte der Werksklub in Rom mit 0:1 verloren.

RTL zeigt auch das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und AS Rom live im Free-TV am 31. Mai ab 20.15 Uhr.

