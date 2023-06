Etwa 100 Fans der AS Roma haben am Donnerstagabend auf dem Budapester Flughafen den britischen Schiedsrichter des Europa-League-Finales gegen den FC Sevilla angegriffen und beschimpft. Als Anthony Taylor vor seinem Rückflug nach Großbritannien von den Tifosi erkannt wurde, ertönten Sprechchöre, Pfiffe und Beleidigungen in Richtung des Referees wegen einiger Entscheidungen, die auch Roma-Trainer Jose Mourinho verärgert hatten. Der Portugiese hatte Taylor tags zuvor im Stadion-Parkhaus beschimpft.

Rom verlor das Europa-League-Finale gegen Sevilla

"Klar, dass der Referee nicht ausgewogen gehandelt hat"

Videos in den Sozialen Medien zeigen, dass Taylor auf dem ungarischen Flughafen von einer Eskorte aus sieben Beamten beschützt werden musste, als einige Fans Plastikbecher und einen Stuhl in seine Richtung warfen. Taylor wurde nicht getroffen. Der Schiedsrichter wurde von seiner Familie begleitet, die sichtlich erschüttert war.

Auch Roms Sportdirektor kritisierte Taylor scharf. "Der Klub will die Verdienste von Sevilla nicht infrage stellen. Wir haben jedoch die auffälligsten Vorfälle analysiert, und es ist klar, dass der Referee nicht ausgewogen gehandelt hat", so Tiago Pinto. Mourinho hatte den Schiedsrichter nach dem verlorenen Finale (1:4 i.E.) als "verdammte Schande" bezeichnet.

