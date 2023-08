Die UEFA-Europa Conference League-Gruppenphase hat der LASK für kommenden Herbst bereits seit längerem sicher und damit erstmalige Europacup-Abende in der heuer im Februar eröffneten neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl. Doch der Vorjahresdritte hat auch noch die große Chance, um statt in der Conference League in der lukrativeren Europa League an den Start zu gehen. Dafür gilt es für das Team von Cheftrainer Thomas Sageder das Playoff Ende August zu überstehen. Soeben wurden die möglichen Gegner in Nyon ausgelost. Der LASK startet mit einem Heimspiel in der Raiffeisen Arena am 24. August.

Die funkelnagelneue Raiffeisen Arena wird im Herbst erstmals Europacup-Nächte erleben. Ob für den LASK in der Europa League oder Conference League wird sich Ende August entscheiden.

Das sind die möglichen LASK-Gegner im Playoff

Im Europa League-Playoff hat der LASK auswärts entweder in Bosnien und Herzegowina oder Island anzutreten.

Mögliche Gegner: HŠK Zrinjski (BIH) - Breidablik (ISL). Spieltermine sind jeweils Donnerstag, der 24. und 31. August. Der LASK startet mit einem Heimspiel in der Raiffeisen Arena am 24. August.

LASK organisiert Fan-Reisen zum Auswärtsspiel im Play-Off

Gemeinsam mit dem Sports Travelling Partner AEROX bietet der LASK auch Reisen zum Auswärtsspiel im Play-Off zur UEFA Europa League an. Bis 10. August können sich interessierte Personen anmelden. Informationen zu Tickets für das Heimspiel im Play-Off zur UEFA Europa League folgen demnächst. Aktuell sind aber bereits Europa-Viererpacks verfügbar unter shop.lask.at.

„In dieser Phase gibt es keine einfachen Gegner"

Cheftrainer Thomas Sageder zur Auslosung: „In dieser Phase gibt es keine einfachen Gegner. Wir werden beide Mannschaften intensiv beobachten und uns dementsprechend auf die Spiele vorbereiten. Wir wollen die Chance ergreifen und uns für die Gruppenphase qualifizieren.“

Die mit Spannung erwartete Gruppenphase für die Saison 2023/2024 in den UEFA-Wettbewerben wird am Freitag, 1. September ausgelost.

