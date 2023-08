Der LASK ist zurück in Europa. Gegner im Play-Off zur UEFA Europa League Gruppenphase ist der Rekordmeister aus Bosnien und Herzegowina HSK Zrinjski Mostar. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in der Raiffeisen Arena (21 Uhr, Ligaportal-Liveticker) und ist zugleich die Europacup-Premiere für die Athletiker in der neuen, heuer im Februar eröffneten schmuckvollen Stätte auf der Linzer Gugl am Froschberg.

Der deutsche Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis, der im vergangenen Sommer vom Kultklub FC St. Pauli Hamburg zu den Linzern kam, freut sich auf sein internationales Debüt im LASK-Dress.

Ein LASK-Trio kennt Europa-Cup-Highlights und -Nächte in Linz

Nach einem Jahr Abstinenz ist der LASK zurück im europäischen Wettbewerb. Seit der Saison 2019/20 waren die Athletiker 3 Mal dabei und konnten sich 2 Mal bis ins Achtelfinale spielen. Mit unter anderem Peter Michorl, Rene Renner und Andres Andrade verfügen die Schwarz-Weißen bereits über einige Spieler, die zu den vergangenen Erfolgen beigetragen habe.

Für den Vertreter aus Bosnien und Herzegowina ist es hingegen ein Premierenjahr. Nachdem es in den vergangenen Jahren nicht gereicht hat, kann sich der HSK Zrinjski Mostar in dieser Saison über den Einzug in eine europäische Gruppenphase freuen. Ob die Mannschaft von Cheftrainer Krunoslav Rendulic in der UEFA Europa League oder UEFA Conference League starten wird, entscheiden die beiden Duelle gegen die Linzer.

"...das soll meine Mannschaft von der 1. Minute an unter Beweis stellen"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Play-Off: „HSK Zrinjski Mostar ist der Rekordmeister aus Bosnien und Herzegowina und darf keinesfalls unterschätzt werden. Sie haben in den bisherigen Qualifikationsspielen bereits bewiesen, dass sie vor allem offensiv für viel Gefahr sorgen können. Wir wollen uns mit einer konzentrierten Leistung eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen und das soll meine Mannschaft von der ersten Minute an unter Beweis stellen.“

Es fehlen beim LASK: Anselm, Ba, Taoui, Wiesinger.

Der Gegner im Check

Die Mannschaft aus Mostar scheiterte in der Qualifikation zur Champions League an Slovan Bratislava, konnte dann aber im Duell mit Breidablik die Oberhand behalten und sich so für das Play-Off um die UEFA Europa League qualifizieren.

Zwei Spieler aus dem Kader des Premjer Liga-Rekordmeisters weisen einen Marktwert in Millionenhöhe auf. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Kapitän und Topscorer Nemanja Bilbija, der in der vergangenen Saison auf 35 Scorerpunkte in 42 Spielen kommt. Philipp Ziereis und Co. dürften gewarnt sein.

Sightseeing in Mostar

Das Rückspiel findet dann am 31. August in Mostar statt. Neben dem sportlichen Aspekt bietet Bosnien und Herzegowina auch Kultur und Natur. Die im Süden gelegene Stadt Mostar umfasst knapp 110.000 Einwohner.

Die mit Sicherheit bekannteste Sehenswürdigkeit ist Stari Most (zu deutsch: alte Brücke). Seit 2005 ist sie Teil der UNESCO Weltkulturerbe-Liste. Bei Sehnsucht nach Strand und Meer empfiehlt sich eine Tagestour nach Split oder Dubrovnik.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at