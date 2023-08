Der Saisonstart mit nur fünf Punkten aus vier Ligaspielen und dem einzigen Sieg über Stadtrivale und Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz verlief alles andere als nach Plan. Trainer Thomas Sageder wollte gegen den bosnischen Meister eine Reaktion sehen und demnach war eine klare Leistungssteigerung im Play-off-Hinspiel unumgänglich, um weiter auf die dritte Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase hoffen zu dürfen.

Blitzstart der Linzer

Der LASK kam sehr fokussiert aus der Kabine, fand gut in die Partie und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Nach einem tollen Pressing kam Zulj aus gut 16 Metern zum Abschluss und ließ Mostar-Keeper Maric keine Chance. Das frühe Tor beflügelte die Linzer zusätzlich und in der 12. Minute schnürte Zulj seinen ersten internationalen Doppelpack. Aus ähnlicher Position konnte er erneut abschließen und mit seinen Mitspielern das 2:0 bejubeln. Europacup-Party auf den Rängen! Die Linzer Fans zollten der Mannschaft mit einer tollen Stimmung Respekt!

Der LASK war in einem echten Spielrausch, dieser ebbte dann aber nach gut 20 Minuten ab, ehe der Gegner ein wenig mehr Spielanteile erobern konnte. Ein klares Abseitstor in der 25. Minute für Mostar, welches natürlich nicht gegeben wurde und ein Stangenschuss in der 38. Minute durch Cuze waren in dieser Phase die besten Gelegenheiten. Der LASK ging mit einem 2:0 und einem blauen Auge in die Kabine.

Kaum Höhepunkte in der zweiten Halbzeit - Mostar mit dem Anschlusstreffer

Die zweite Halbzeit dann lange arm an Höhepunkten. Der Linzer konzentrierte sich auf Defensivarbeit und den Gästen aus Bosnien fehlte die Durchschlagskraft. Und es war dann auch eine Standardsituation, welche Mostar wieder heranbrachte. Bilbija war in der 71. Minute nach einem Freistoß zur Stelle und erzielte den 2:1 Anschlusstreffer. Mostar war wieder im Spiel! Das Feuer des LASK aus der ersten Hälfte war jedenfalls erloschen und der Gegner hatte noch einmal Lunte gerochen.

Die Schlussphase dann ein offener Schlagabtausch auf überschaubarem Niveau. Mostar blieb das aktivere Team in der zweiten Halbzeit - für den Ausgleich hat es zum Schluss aber nicht mehr gerreicht. Die Athletiker setzen sich dank starker 20 Minuten mit 2:1 und durch und gehen mit einem kleinen Polster ins Rückspiel!

LASK – HSK Zrinjski Mostar 2:1 (2:0)

Donnerstag, 24.08.2023 (21:00 Uhr), Raiffeisen Arena (Linz), Z: 12.000, SR: Orel Grinfeeld

Torfolge: 1:0 Zulj (4.), 2:0 Zulj (12.), 2:1 Sabljic (71.)

Gelbe Karten: Andrade (33.), Jovicic (67.)

LASK: Lawal; Ziereis, Andrade, Luckender; Flecker (Ba, 70.), Horvath (Ljubic, 80.), Jovicic (Taloverov, 70.), Renner; Zulj; Usor (Goiginger, 53.), Mustapha (Pintor (53.).

Mostar: Maric; Ticinovic (Memija, 82.), Senic, Batarelo, Corluka; Canadija, Ramic (Stanic, 46.), Ivancic (Kis, 67.); Cuze (Jukic, 54.), Bilbija, Malekinusic (Sabljic, 67.).

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: Harald Dostal, www.sport-bilder.at