Für den LASK ging es nach dem 2:1 aus dem Heimspiel von vor einer Woche im Hexenkessel von Mostar um den Einzug in die Gruppenphase der Europa-League. Der Linzer sind nach den zuletzt gezeigten Leistungen, nach eigener Aussage, endgültig in der Saison angekommen und wollten das Momentum nach Europa mitnehmen. Trotz 0:1-Rückstand bewahrten die Oberösterreicher die Nerven, kämpften sich zurück und brachten ein 1:1-Unentschieden ins Ziel! Das Ticket für die Gruppenphase war damit gebucht.

Offener Spielverlauf und die Führung nach einem Elfmeter für Mostar

Nach der frühen Führung für die Linzer vor einer Woche gestaltete sich diesmal der Spielverlauf anders. Die Anfangsphase ein offener und ausgeglichener Schlagabtausch mit der besten Chance für den LASK in der 16. Minute, als Flecker nach einer wunderbaren Vorarbeit von Renner in der Box über den Ball säbelte. Auch die Intensität war sehr hoch – beide Kapitäne bereits in der Anfangsphase mit jeweils einer Gelben Karte. Auf Seiten der Gastgeber wurden auch nach einer halben Stunde noch kaum nennenswerten Szenen notiert – ein Abschluss von Cuze in Minute 31 war da noch das Beste.

In der 38. Minute bekam die Partie dann aber Zündstoff! Nach einem fragwürdigen Foulspiel von Lawal im Strafraum gab es Strafstoß. Diese Gelegenheit ließ sich Torjäger Bilbija nicht entgehen und stellte auf 1:0 für Mostar. Auf einmal waren auch die Zuschauer da – die Hausherren versuchten den Vorteil zu nützen, doch der LASK war sofort wieder in der Spur und ließ bis zur Pause nichts mehr zu.

Der LASK mit dem Ausgleich zu Beginn der 2. Halbzeit

Auch zu Beginn der 2. Halbzeit erwischten die Hausherren einen guten Start und konnten den LASK sofort unter Druck setzen – die Linzer aber blieben cool und erwischten die Bosnier in der 53. Minute dementsprechend eiskalt. Nach Vorarbeit von Zulj zog Jovicic aus gut 30 Metern ab und traf mit Hilfe der Innenstange zum 1:1 Ausgleich - ein sehenswerter Treffer!

Es folgte die beste Phase des Spiels für die Oberösterreicher, die den Gegner dann sehr gut im Griff hatten und weiter Druck ausüben konnten. Der eingewechselte Havel scheiterte in der 72. Minute an Keeper Maric, der sich mit einer Glanzparade auszeichnen konnte.

Dramatische Schlussphase und das Gruppenphasen-Ticket für den LASK

Mostar aber fehlte nur ein Tor und die Partie blieb spannend - die Schlussphase im Hexenkessel von Mostar präsentierte sich dann sehr intensiv. Die Hausherren setzten alles auf eine Karte, fanden aber gegen die starke Linzer Defensive kein Rezept. Am Ende bringt der LASK das Unentschieden in trockene Tücher und ist damit Bestandteil der Europa-League Gruppenphase.

HSK Zrinjski Mostar – LASK 1:1 (1:0)

Donnerstag, 31.08.2023 (21:00 Uhr), Stadion Pod Bijelim (Mostar), SR: Tiago Martins

Torfolge: 1:0 Bilbija (38.), 1:1 Jovicic (53.)

Gelbe Karten: Zulj (21.), Bilbija (23.), Mustapha (34.), Lawal (37.)

HSK: Maric; Corluka (Memija, 87.), Barisic, Senic, Ticinovic; Ivancic (Hrvanovic, 80.), Cuze (Zlomislic, 80.), Canadija; Malekinusic (Sabljic, 55.), Bilbija, Jukic (Kis, 55.)

LASK: Lawal; Luckeneder, Andrade, Ziereis; Renner, Jovicic (Ljubic, 80.), Horvath, Flecker; Zulj; Usor (Ljubicic, 46.), Mustapha (Havel, 65.)

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at