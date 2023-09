Der LASK verlangte in seinem "Spiel des Jahres" zum Auftakt der Europa League in der Gruppe E dem FC Liverpool, der in den letzten Jahren stets auf der Champions League-Bühne zu sehen war, viel ab, führte sogar zur Halbzeit durch einen sehenswerten Treffer des starken Florian Flecker mit 1:0. Es roch nach einer Sensation, ehe die favorisierten Reds nach dem Seitenwechsel zulegten und die Partie noch zu ihren Gunsten drehten. Für die Linzer bleibt dennoch ein Fußball-Festabend vor ausverkaufter Oberösterreich-Arena. Nachfolgend Statements aus dem Linzer & Liverpooler Lager.

Duell der durchsetzungsstarken Kapitäne Virgil van Dijk (FC Liverpool) und Robert Žulj (LASK).

"Der LASK hat einmal auf das Tor geschossen und haut ihn rein"

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool) über...

…die 1. Halbzeit: „Wir hatten viele Probleme in der 1. Halbzeit. Mit dem Gegner, mit dem Platz, mit den unterschiedlichsten Dingen. Ich habe gute Momente von uns in der 1. Halbzeit gesehen, habe aber nicht gesehen, dass sie in irgendeiner Form Wirkung im Sinne eines gesteigerten Selbstvertrauens gegeben hätten. Die schlechten Szenen haben aber richtig ins Kontor gehauen.“



…den Spielverlauf: „Ich mochte die Reaktion, wir haben dann 3 Tore geschossen. Der LASK hat einmal auf das Tor geschossen und haut ihn rein. Wir sind nicht hergespielt worden. So laufen Spiele, dass kann passieren. Ich bin viel zu respektvoll, als dass ich davon geschockt gewesen wäre. Ein Fußballspiel geht 95 Minuten und du musst an Lösungen arbeiten. Die hast du manchmal in der 1. Minute und manchmal in der letzten. Ich weiß, wie die Außenwelt da draufsieht.

Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel von Real Madrid gegen Union Berlin erzählt. Die haben auch vor dem Spiel gedacht, sie würden ein anderes Ergebnis haben. Wir müssen immer wieder reagieren, das haben wir heute getan und deshalb hochverdient gewonnen. Der LASK hat es toll gemacht, das steht außer Frage.“



Dominik Szoboszlai (FC Liverpool): „Wir haben ein bisschen hektisch angefangen. Linz hat es richtig gut gemacht, aber dann haben wir eine gute Reaktion gezeigt und drei Tore geschossen.“

Ließ den LASK lange Zeit per Führungstor nach einstudierter Eckball-Variante (Sascha Horvath) von einer Sensation träumen: Florian Flecker. Einer der Gewinner in der neuen Saison bei den Athletikern.

"Man ist zwar enttäuscht, aber man muss sich nicht schämen"

Florian Flecker (1:0-Torschütze LASK) über...

…die Niederlage: „Es wäre mehr drin gewesen. Wir waren lange 1:0 vorne und super in der Partie. Wir haben super mitgehalten und dann bekommt man einen Elfmeter in einer Phase, wo wir gut im Spiel waren. Am Anfang der 2. Halbzeit haben wir uns etwas schwergetan und dann passieren 2 Tore. Dann läuft man einem Rückstand nach und es ist klar, dass Liverpool die Qualität hat und es dann schwierig wird. Sie haben die Gegenangriffe dann super fertig gespielt. Man ist zwar enttäuscht, aber man muss sich nicht schämen. Wir können stolz sein auf die Leistung.“



…die 2. Halbzeit des LASK: „Es ist schwierig die Intensität, die wir in der 1. Halbzeit hatten, durchgehend aufrechterhältst. Wir wollten eigentlich gleich weitermachen, das ist uns schwergefallen. Dann sieht man, dass Liverpool Räume bekommt.“

"Mit der Leistung kann man zufrieden sein, wir haben wieder ein paar Schritte gemacht"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…den Spielverlauf: „Wir sind wie angekündigt in das Spiel gegangen, sehr überzeugt, mutig und frech. Mit einer Standardsituation machen wir das 1:0. Kurz darauf haben wir eine Riesenchance auf das 2:0. Schlussendlich hat man in der 2. Halbzeit gesehen, dass man über 90 Minuten brutal konzentriert und intensiv bleiben muss, damit einen diese spielstarke Mannschaft nicht knackt.

Das haben sie, wobei ich der Meinung bin, dass man über diesen Elfmeter diskutieren könnte und auch über die Entstehung zum 2:0, wo ich ein hohes Bein wahrgenommen habe. Mit der Leistung kann man zufrieden sein, wir haben wieder ein paar Schritte gemacht. Das Ergebnis ist natürlich schade.“



…die Entwicklung des LASK: „Wir haben klar vor Augen geführt bekommen, dass in der 1. Halbzeit mit unseren Abläufen, unserer Intensität, der Zweikampfhärte, der Aggressivität und unserem ballorientierten Vorwärtsverteidigen es sogar gegen Liverpool klappen kann. Man hat aber auch gesehen, dass dazu 90 Minuten Intensität und alle Spieler dazugehören.“

"Alles in allem ein Auftritt, auf den wir stolz sein können"

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK) über...

…das Spiel: „Wenn wir die Null länger halten, ist vielleicht ein bisschen mehr drin. Am Ende ist die individuelle Qualität zu groß. Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht und einen mutigen Auftritt hingelegt. Alles in allem ein Auftritt, auf den wir stolz sein können. Wir haben unsere Ansprüche und natürlich muss dann alles perfekt sein, damit man hier etwas mitnimmt. Das hat ein Stück weit gefehlt, aber es war trotzdem ein Auftritt, auf dem wir aufbauen können.“



…den verschuldeten Elfmeter: „Aus meiner Sicht war es ein unglücklicher Elfmeter. Ich weiß nicht, ob man den geben muss. Er schießt an mir vorbei, geht in mich hinein und ich will blocken, es ist ein bisschen unglücklich.“

„Publikum war überragend, die Mannschaft hat alles reingehauen"

Robert Žulj (Kapitän LASK): „Das Publikum war überragend, die Mannschaft hat alles reingehauen. Am Ende des Tages haben wir die Qualität von Liverpool zu spüren bekommen. Über weite Strecken war es sehr gut, sehr mutig, viele Ballgewinne. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir wollen auf uns schauen und das Maximale herausholen. Das haben wir heute gemacht und verlieren trotzdem verdient 3:1. Wir können uns aber nichts vorwerfen.“



Siegmund Gruber (Präsident LASK) über...

…die 1. Halbzeit und Trainer Thomas Sageder: „Wir haben gewusst, warum wir Thomas verpflichten. Das ist das Spiel, das wir sehen wollen, mit dieser Intensität nach vorne. So glauben wir auch, dass wir in Europa und in der österreichischen Meisterschaft reüssieren können. Wir wollten zurück zu unseren Wurzeln und die haben wir wieder ausgegraben.“



…mögliche Nachfolger für Keito Nakamura, z. Bsp. Havel: „Nicht nur Elias, auch Pintor, der erst ins Mannschaftstraining einsteigen muss wegen einer Verletzung, oder Ebrima Darboe, den wir noch draußen haben. Wir haben viele neue Spieler dazubekommen, die müssen die Intensität im Training mitlernen, miterleben und mittrainieren, um diese Intensität mitgehen zu können. Wenn das so weit ist, verstärken wir uns mit diesen Jungs nochmal. Keito war ein überragender Spieler, aber ich glaube, dass wir ihn definitiv ersetzt haben.“

„Liverpool hat einen Gang hochgeschalten"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Liverpool hat einen Gang hochgeschalten und sind nach vorne zielstrebiger geworden. Sie haben mehr Bälle in den Strafraum reingespielt und haben ihre Qualität ausgespielt. Man braucht nicht enttäuscht zu sein. Man hat in der Halbzeit von ein bisschen mehr geträumt. Am Ende muss man sagen, es war ein ordentlicher Auftritt vom LASK. Sie haben nicht gegen irgendjemanden verloren, es geht in Ordnung.“



…den Elfmeter gegen den LASK: „Er kommt zu spät und man sieht, er trifft ihn. Der Ball ist noch im Spiel und daher eine richtige und vertretbare Entscheidung.“

LASK – FC Liverpool 1:3 (1:0)

Donnerstag, 21.09.2023 (18:45 Uhr), Oberösterreich-Arena (Linz), Z: 17.100, SR: Marco Di Bello

Torfolge: 1:0 Flecker (14.), 11: Nunez (56.), 1:2 Luis Diaz (63.), 1:3 Salah (88.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at