Am 2. Spieltag der UEFA Europa League trat der LASK in Gruppe E die Reise zum FC Toulouse an. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Liverpool wollten die Linzer in Frankreich nun zum ersten Mal Punkte einfahren. Der FC Toulouse war dem LASK einen Punkt voraus, dieser konnte beim 1:1 gegen Union Saint-Gilloise gewonnen werden. In der heimischen Liga verloren die Linzer um Cheftrainer Thomas Sageder (Foto) in den vergangenen zwei Spielen etwas an Fahrt (1U, 1N), doch auch Toulouse strotzte nicht gerade vor Selbstvertrauen, nimmt man in der französischen Ligue 1 mit 9 Zählern derzeit nur den 11. Platz ein.

Toulouse mit Vorteilen zu Beginn und Führung später aus Nichts

Die Gastgeber aus Frankreich erwischten einen guten Start und konnte mit rund 70% Ballbesitz auch die Anfangsphase entsprechend dominieren und den LASK unter Druck setzen. Die Linzer verteidigten aber geschickt, fanden nach rund einer Viertelstunde deutlich besser in die Partie und konnten diese dann auch ausgeglichen gestalten. Auf die große Torchance mussten die Fans aber bis in die 31. Minute warten – dort gingen die Franzosen dann mit der ersten großen Möglichkeit auch direkt in Führung. Suazo leitete die Aktion selbst ein, kam dann über Umwege etwas glücklich wieder an den Ball und ließ Lawal mit einem trockenen Abschluss zum 1:0 Führungstreffer in die rechte Ecke keine Chance.

Nachdem sich hier eine halbe Stunde fast nichts getan hatte, kam der Treffer der Hausherren fast aus dem Nichts. Dem LASK fehlte aber in der Offensive weiterhin die nötige Durchschlagskraft und kurz vor der Pause waren es dann noch einmal die Hausherren. Nach einer perfekten Hereingabe von rechts kam Dallinga zum Abschuss, setzte den Ball nur ganz knapp über das Tor und dem LASK blieb ein zweites Gegentor vor der Pause damit erspart.

LASK mit anderem Gesicht im 2. Abschnitt, aber ohne Happy End

Die Linzer kamen dann sehr fokussiert auf den Platz zurück und auch wenn Ljubicic bei einer Großchane in der 49. Minute knapp im Abseits stand – die Schwarz-Weißen hatten sich viel vorgenommen. Toulouse zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und ließ die Elf von Trainer Thomas Sageder kommen. Die nächste TOP-Chance für die Linzer in der 55. Minute! Nach einem Abschluss von Ljubicic konnte Keeper Restes nur nach vorne abwehren – Usor vergab den zweiten Ball nur um Haaresbreite und wieder nur drei Minuten später war es neuerlich Ljubicic, der den Torschrei schon auf den Lippen hatte. Doch wieder wollte der Ball nicht ins Tor!

Die Oberösterreicher auch im weitern Verlauf das aktivere Team, wenngleich Toulouse im Konter immer wieder Nadelstiche setzen konnte. Es blieb beim knappen 1:0 und so wurde die Spannung bis in die Schlussphase hochgehalten.

Am Ende blieb es aber bei der knappen 1:0 Niederlage für den LASK. Die Linzer bleiben damit nicht nur unter der eigenen Leistungsgrenze, sondern auch im zweiten Gruppenspiel punktelos.

FC Toulouse – LASK Linz 1:0 (1:0)

Donnerstag, 05.10.2023 (21:00 Uhr), Stadium de Toulouse (Toulouse), Z: 22.000, SR: Nick Walsh

Tor: 1:0 Suazo (31.)

Gelbe Karten: Suazo (36.), Diarra (39.), Schmidt (39.), Jovicic (57.), Desler (65.), Darboe (76.), Casseres (79.), Ljubic (89.)

FC Toulouse: Restes; Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo; Casseres, Donnum (Begraoui 77.), Schmidt, Sierro, Gelabert (Magri, 51.); Dallinga (Genrau, 77.).

LASK: Lawal; Ziereis, Andrade, Talovierov (Mustapha, 88.); Bello (Ba, 88.), Ljubic, Jovicic (Darboe, 69.), Flecker; Usor (Havel, 59.), Zulj, Ljubicic (Kone, 70.).

