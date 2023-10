In der 4.Runde der Europa League Gruppe D traf der SK Sturm Graz am Donnerstagabend auf Atalanta Bergamo. Nach einem Rückstand zur Pause, einem Platzverweis kurz nach Wiederbeginn, einem Spiel in Unterzahl über 40 Minuten, erreichte man gegen den Favoriten aus Italien ein respektables 2:2.

Alexander Prass erzielte und bejubelte sein 1:0 für den SK Sturm

Führung für die "Schwoazn" nach 12 Minuten

Die Grazer starteten äußerst ambitioniert und setzten Atalanta früh unter Druck. Die Blackies zeigten in der Anfangsphase ein gepflegtes Aufbauspiel und schossen den Ball immer wieder in den Gefahrensektor. Atalanta hingegen benötigte etwas Zeit, um sich an das Spiel zu gewöhnen. In der 21. Minute kam Sturm Graz dann zu seinem verdienten Führungstreffer. Ein schneller Angriff über die Mitte endete mit einem Flachpass auf Alexander Prass, der den Ball aus dem 16-Meter-Raum abfeuerte. Atalantas Kapitän Rafael Tolói fälschte den Schuss unglücklich ins lange Eck ab, und der ADMIRAL Bundesliga-Spitzenreiter führte 1:0.

Obwohl Atalanta im Ballbesitz folglich die Oberhand behielt, fehlte es ihnen an Durchschlagskraft im Angriffsspiel. In der 29. Minute hätten die Steirer beinahe auf 2:0 erhöht, aber der Schuss von Jatta ging knapp am Tor vorbei. Luis Muriel erzielte in der 34. Minute den Ausgleichstreffer für Atalanta, nachdem der SK Sturm sich in der Defensive nicht behaupten konnte. Muriels präziser Flachschuss landete unten im Tor - 1:1.

In der Nachspielzeit der 1.Halbzeit erhielten die Italiener einen Handelfmeter, den Muriel sicher zur 2:1-Gästeführung verwandelte. (45+7). Die erste Halbzeit endete schließlich mit der knappen Führung des Serie A-Teams.

Platzverweis für Kapitän Hierländer nach einer knappen Stunde

In der zweiten Halbzeit war das Spiel weiterhin ausgeglichen, aber in der 53. Minute sah Kapitän Stefan Hierländer eine umstrittene gelb-rote Karte, was bedeutete, dass die Ilzer-Elf den Rest des Spiels mit einem Mann weniger bestreiten musste. Die "Schwoazn" gerieten nun zunehmend unter Druck und waren mit Defensivaufgaben beschäftigt. Sie lösten diese jedoch mit viel Einsatz und engagiertem Spiel.

Elfmeter nach einem Entlastungsangriff

Trotz der Unterzahl gelang es Sturm, in der 80. Minute einen Elfmeter zu erhalten. Der kurz zuvor eingewechselte Szymon Włodarczyk verwandelte sicher zum 2:2-Ausgleich. Beide Teams hatten mittlerweile mehrfach ausgewechselt und spielten in der Schlussphase auf Sieg. Das Publikum verwandelte die Merkur Arena in ein Tollhaus und peitschte das Heimteam permanent nach vorne.

Nach dem Ausgleich kannte der Jubel bei den Steirern keine Grenze.

In Unterzahl erkämpfte die Ilzer-Elf noch ein Remis

Sturm Graz kämpfte tapfer und konnte ein Unentschieden gegen den Favoriten aus Bergamo holen, obwohl sie über 40 Minuten in Unterzahl spielten. Das Spiel endete schließlich mit diesem 2:2-Remis und die begeisterten Fans in der ausverkauften Merkur Arena in Graz-Liebenau durften eine packende Achterbahnfahrt erleben. Dieses Ergebnis lässt die Hoffnung der Steirer leben, dass man im Europacup überwintern kann.

Aufstellung Sturm Graz im Spiel gegen Bergamo am Nationalfeiertag

SK Sturm Graz - Atalanta Bergamo 2:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 Prass (13.), Muriel 1:1 (34.), 1:2 Muriel (HE, 45+7), 2:2 Włodarczyk (HE, 80.)

Stadion Graz Liebenau, 15.900 (ausverkauft), SR Duje Strakun

SK Sturm Graz: Scherpen, Wüthrich (Lavalée 62.), Gazibegovic, Affengruber, Dante, Gorenc Stankovic, Prass (Böving 70.), Kiteishvili (Włodarczyk 62.), Hierländer, Sarkaria (Horvat 78.), Jatta (Serrano 62.)

Atalanta Bergamo: Musso, Toló(Scalvini 83.), Djimsiti, Ruggeri (Hateboer 66.), Kolašinac, Zappacosta, Koopmeiners, Éderson, de Roon, Muriel ( Ketelaere 66.), Lookman (Scamacca 66.)

Dieses Spiel hat wirklich alles gehabt, was den Fußball ausmacht. Wir schaffen in Unterzahl das Comeback und holen einen verdienten Punkt – YES! 😍 #sturmgraz #UEL #STUATA

