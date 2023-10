Mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg in Salzburg wollte der LASK nun auch endlich in der Europa-League anschreiben. Um noch eine Rolle in Hinblick auf den Aufstieg zu spielen, brauchten die Linzer dafür Erfolge in den zwei Duellen mit Saint-Gilloise heute in Brüssel und im Rückspiel am 9. November auf der Gugl. Aber auch die Belgier – ebenfalls noch sieglos – wollten sich die Chance auf das Play-Off erhalten und mit dementsprechend viel Spannung wurde das Spiel auch begleitet.

Vor rund 7.000 Besuchern im Ausweichstadion des RSC Anderlecht eröffnete sich schnell eine packende Partie, in welcher beide Teams auf hohes Pressing setzten. Die erste gute Möglichkeit dann für die Hausherren in der vierten Minute – LASK-Keeper Lawal aber einen Schritt schneller als Rodriguez am Ball. Mit Fortdauer konnten sich die Linzer ein Übergewicht erspielen – Saint Gilloise ließ die Schwarz-Weißen kommen und hatte in der 13. Minute Glück. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte ließ Ljubicic geschickt prallen und Zulj kam zum Abschluss – Mac-Allister kratzte im letzten Augenblick den Ball noch von der Linie.

LASK erwischte guten Start und ging nach 25 Minuten in Führung

Die Linzer blieben hochkonzentriert und gingen dann auch verdient nach 25 Minuten in Führung. Nach einer Maßflanke von Stojkovic traf Leihgabe Usor mit seinem Premierentreffer zum verdienten 1:0.

Ein Warnschuss für den LASK dann in der 29.Minute, als Amoura nach einem sehenswerten Solo auf 1:1 stellte – der Treffer wurde aber nach VAR-Check wegen Foulspiels zuvor an Horvath zurückgenommen. Mit viel Aufwand und Laufarbeit mussten die Linzer dann im weiteren Spielverlauf das eigene Tor verteidigen. Das gelang der Elf von Trainer Thomas Sageder sehr geschickt und so blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung, auch weil Ljubicic praktisch mit dem Pausenpfiff den Ball aus kurzer Distanz nicht an Keeper Moris vorbeibrachte.

Der LASK verteidigte in der zweiten Halbzeit die knappe Führung leidenschaftlich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ein sehr engagierter Beginn der Belgier. Die Linzer hatten alle Hände voll zu tun, blieben aber Defensiv sehr sattelfest und ließen nichts zu. Offensiv hatte der LASK in den zweiten 45 Minuten sehr wenig anzumelden – die Partie lebte dann größtenteils von der Spannung – es wurden kaum nennenswerte Torraumszenen notiert.

Dramatisches Finish! Nach einem Doppelschlag geht der LASK als Verlierer vom Platz

Erst in der Schlussphase hatte die Partie noch einen Paukenschlag zu bieten. In der 82. Minute kam Luckeneder im Strafraum bei einem Tackling zu spät und es gab Foulelfmeter. Puertas ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte vom Punkt auf 1:1. Auf einmal waren auch die Fans wieder zu hören und die Hausherren bekamen noch einmal Oberwasser. Und tatsächlich - mit der letzten Aktion - ein weiter Ball aus einem Freistoß - gingen die Belgier durch Burgess per Kopf in Führung und stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Wenig später der Abpfiff! Die Linzer standen geschockt auf dem Feld und bleiben damit weiter bei 0 Punkten.

Royale Union Saint-Gilloise – LASK 2:1 (0:1)

Donnerstag, 26.10.2023 (21:00 Uhr), Constant Vanden Stock Stadium (Anderlecht), Z: 7.000, SR: Atilla Karaoglan

Torfolge: 0:1 Usor (25.), 1:1 Puertas (82.), 2:1 Burgess (94.)

Gelbe Karten: Bello (26.), Zulj (32.), Vanhoutte (80.), Burgess (88.), Horvath (90.), Taloverov (93.)

USG: Moris; Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes (Terho, 64.), Lazra-Amani (75.), Vanhoutte, Puertas, Lapoussin; Rodriguez (Ayensa, 64.), El Amine-Amoura

LASK: Lawal; Luckeneder, Ziereis, Taloverov; Bello (Goiginger, 46.), Ljubic, Horvath, Stojkovic (Flecker, 67.); Usor (Andrade, 77.), Zulj, Ljubicic (Mustapha, 67.)

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at