Bayer 04 Leverkusen hat die zwölf Jahre alte Bestmarke von Juventus Turin überflügelt und ist mit nun 44 Pflichtspielen nacheinander ohne Niederlage alleiniger Rekordhalter im europäischen Fußball. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kam am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United zu einem 1:1 (0:1) und ist damit nun länger ungeschlagen als Turin, das im Zeitraum von Mai 2011 bis Mai 2012 gesamt 43-mal nicht als Verlierer vom Platz gegangen war.

Rekord: Bayer ist nun Spitze in Europa

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der neue deutsche Meister aus Leverkusen hat zuletzt am 27. Mai 2023 ein Spiel verloren - damals gab es am letzten Bundesligaspieltag ein 0:3 gegen den VfL Bochum. Am Donnerstag war der Rekord lange in Gefahr. Erst Jeremie Frimpong (89.) sorgte mit seinem Tor für die Fortsetzung der beeindruckenden Bayer-Serie.

