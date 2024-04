Leverkusen feiert den Halbfinal-Einzug

Foto: AFP/SID/BEN STANSALL

Der Halbfinal-Einzug von Bayer Leverkusen in der Europa League hat dem TV-Sender RTL eine Top-Quote beschert. In der Spitze sahen bis zu 6,31 Millionen Zuschauer das 1:1 des deutschen Meisters im Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham United, im Schnitt verfolgten 5,13 Millionen Menschen die Partie am Donnerstag.

Damit erreichte die Übertragung aus London 1,38 Millionen Fans mehr als das 2:0 in der Vorwoche und bescherte RTL laut eigenen Angaben den besten Wert einer Europa-League-Übertragung seit Eintracht Frankfurts Finalsieg im Mai 2022. Auch der Marktanteil von 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum markierte demnach einen Bestwert für die laufende Europa-League-Saison.

© 2024 SID