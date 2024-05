Bayer 04 Leverkusen hat die Bayern-Dominanz nun endgültig durchbrochen und sich den Meistertitel in der Deutschen Bundesliga geholt. Doch die Werkself kann sogar das Triple klar machen. Im DFB-Pokalfinale steht man im Finale und ist gegen den Zweitligisten Kaiserslautern der klare Favorit. In der Europa-League steht man im Halbfinale und hat wieder einmal AS Roma zum Gegner.

Bayer 04 Leverkusen kann einfach nicht verlieren. Die Werkself rund um Trainer Xabi Alonso hat es bislang 46 Spiele in Serie nicht mehr verloren und in ist auch in den letzten 31 Bundesligaspielen ohne Niederlage geblieben. Damit fehlen nur noch drei ungeschlagene Spiele um die „perfekte Saison" abzuschließen. Zuletzt hat man erneut in der Nachspielzeit eine Niederlage verhindert und gegen Stuttgart in Minute 90+6 das 2:2 erzielt. Es ist generell auffällig, dass Leverkusen in den allerletzten Minuten immer wieder eine Partie zum Guten wenden kann.

"Trainer Xabi Alonso hat es geschafft, die vielen richtig guten Spieler jetzt alle auf ihr bestes Niveau zu bringen. Deshalb glaube ich, dass sie alle Titel holen können", meinte der Sportdirektor der Fußball-Nationalmannschaft und ehemalige Leverkusen-Manager in einem Interview zur "Sport Bild". Mittlerweile ist nicht nur das direkte Umfeld von der Spielweise und den Leistungen der Werkself begeistert. Auch in Rom ist man gewarnt, weiß aber um die eigenen Chancen. Denn bis vor einigen Wochen galt der FC Liverpool als großer Favorit auf den Europa-League-Titel und schied dann glanzlos gegen Atalanta Bergamo aus. Das soll dem Team von Alonso nicht passieren. Am 2. Mai 2024 steigt das Hinspiel der Leverkusener in Rom und da will man sich eine gute Ausgangslage verschaffen und Revanche für das Aus in der vergangenen Saison nehmen. Aber auch die Römer haben sich, nach dem Abgang von Trainer José Mourinho, stark verbessert und könnte in diesem Jahr endlich wieder die Qualifikation für die UEFA-Champions-League schaffen. In der italienischen Serie A steht man vier Runden vor dem Saisonende auf dem fünften Tabellenplatz, der den Einzug in die Königsklasse bedeuten würde. Doch mit Atalanta und Stadtrivale Lazio sind ihnen zwei Konkurrenten dicht auf den Fersen.

Ein Mann bei den Deutschen sieht dem Duell mit der AS Roma sicherlich noch gespannter entgegen. Der Ex-Römer Patrick Schick hatte im Vorjahr das Duell verletzungsbedingt verpasst und will sich nun mit den alten Kollegen messen. "Alle Spieler und Verantwortlichen erinnern sich daran. Wir hätten es verdient gehabt, jeder will Revanche", sagte der Tscheche, der sich unter Xabi Alonso wieder zu einem echten Torjäger entwickeln konnte. Im vergangenen Jahr hatte die Roma das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und sich im Rückspiel in Leverkusen zu einem 0:0 gemauert. Diesmal sind die Vorzeichen aber komplett anders und das weiß auch Romas Trainer Daniele de Rossi: "Es ist eine Mannschaft, die sich ihrer Stärken bewusst ist und weiß, dass sie das Blatt immer noch wenden kann - selbst wenn es unmöglich erscheint", warnte er vor dem Hinspiel.

