Bergamo und Marseille trennten sich im Hinspiel mit 1:1

Foto: AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Atalanta Bergamo ist in das Finale der Europa League eingezogen und trifft dort auf den deutschen Meister Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini setzte sich am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 3:0 (1:0) gegen Olympique Marseille durch, im Hinspiel hatten sich die beiden Teams mit einem 1:1 getrennt. Am 22. Mai kommt es nun in Dublin zum Duell mit den Leverkusenern, die das Ticket gegen die AS Rom lösten.

In Bergamo brachte Ademola Lookman (30.) die Gastgeber in Führung. Matteo Ruggeri (52.) erhöhte für die Italiener, die im Viertelfinale für das Aus von Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gesorgt hatten. El Bilal Toure (90.+5) traf zum Endstand.

