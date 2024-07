Am kommenden Donnerstag beginnt für den SK Rapid die Pflichtspielsaison 2024/25, wenn die Wiener in der 2. Runde der Europa League-Qualifikation zum Hinspiel beim polnischen Cup-Sieger Wisla Krakau gastiert (ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Heute wurde im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz die Auslosung der 3. Qualifikationsrunde vorgenommen, demzufolge nunmehr feststeht auf wen die Hütteldorfer um den deutschen Cheftrainer Robert Klauß im Falle eines Aufstieges sowie auch Abstieges (dann in Conference League wechselnd) nach den Duellen mit den Polen treffen würden.

Die "Trommeln aus Nyon" verraten es: Wenn der SK Rapid in der 2. Quali-Runde der Europa League die Hürde Wisla Krakau überspringt, warten Ruzomberkok oder Trabzonspor.

Rückspiel in Wien-Hütteldorf

Dabei warten wartet in der dritten Runde der Sieger der Partie MFK Ruzomberok (Slowakei) vs. Trabzonspor (Türkei). Gespielt wird an den Donnerstagen, 8. bzw. 15. August 2024. Die Grün-Weißen spielen zunächst am 8. August auswärts.

Sollten Rapid im Duell gegen Wisla Krakau ausscheiden, geht es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League weiter, wo am 8.08. bzw. 15.08. in der 3. Runde der UEFA Europa Conference-League-Quali FK Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) oder Spartak Trnava (Slowakei) warten. Auch hier würde das Hinspiel für die Wiener auswärts stattfinden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL