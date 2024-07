Bei Krakau denkt mancher womöglich an die Feinkostabteilung und an die von dort stammenden Wurstspezialität, einem "Jausengegner" aber steht der SK Rapid bei dessen Auswärtsfahrt am morgigen Donnerstag (ab 18:00 Uhr im LIGAPORTAL-LIVETICKER) gewiss nicht gegenüber, wenn sich Grün-Weiß rund um Cheftrainer Robert Klauß mit dem polnischen Zweitligisten Wisla Krakau misst. In den Kräftevergleich im Zuge der 2. Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League gehen die Hütteldorfer von den Buchmachern her jedoch als Favorit. Vor dem Hinspiel Statements des deutschen Übungsleiters und von Neo-Kapitän Matthias Seidl.

"...erwarten ein intensives Spiel und einen Gegner, der gerade zuhause sehr mutig auftreten wird"

Cheftrainer Robert Klauß meint vorab: "Ich bin froh, dass wir hier in diesem schönen Stadion sind und dass wir starten können in den internationalen Bewerb. Wir erwarten ein intensives Spiel, wir erwarten einen Gegner, der gerade zuhause sehr mutig und heimstark auftreten wird. Darauf haben wir uns vorbereitet und freuen uns, wenn es endlich losgeht.

Ob wir Favorit sind, müssen andere beurteilen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, wollen weiterkommen. Wir wissen, wie gut wir sind und dass wir den Gegner gut analysiert haben und worauf wir uns vorbereiten mussten. Daher ist es für uns jetzt nicht so wichtig, in welcher Rolle wir auftreten, sondern wollen einfach einen guten Auftritt hinlegen und gewinnen. Die Erwartungshaltung hier und daheim ist für uns daher nicht so relevant."

Steht vor seinem ersten internationalen Pflichtspiel im Dress des SK Rapid als Kapitän: Mittelfeld-Motor Matthias Seidl.

"...wie ich mitbekommen habe, sind da auch die Fans unglaublich"

Matthias Seidl (SK Rapid) vor seinem dritten internationalen Pflichtspiel über...

...einen kurzen Ausblick: "Meine beiden internationalen Spiele sind ja schon länger, fast ein Jahr, her - bekanntlich sind wir dort ausgeschieden und deswegen wollen wir wieder angreifen, damit wir reinkommen in einen internationalen Bewerb. Jetzt steht die zweite Runde an und am Donnerstag wollen wir da mit einem Sieg reinstarten."

...den ersten Eindruck vom Stadion und die sportliche Ausgangslage: "Super erster Eindruck vom Stadion - wie ich mitbekommen habe, sind da auch die Fans unglaublich. Wenn dann auch unsere Fans noch kommen, dann wird eine richtig gute Stimmung aufkommen. Realistisch ist es auf jeden Fall, dass wir da als Sieger vom Platz gehen. Wir werden alles daran setzen und Gas geben."

