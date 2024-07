Erfolgreicher Pflichtspielauftakt des österreichischen Vertreters SK Rapid im Kampf um das internationale Überwintern. In der zweiten Qualifikations-Runde zur UEFA Europa League setzten sich die Hütteldorfer gegen Wisla Krakau im Hinspiel knapp mit 2:1 durch (Ligaportal-LIVETICKER zum Nachlesen) und sicherten sich dadurch die bessere Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche. Nachfolgend die ersten STATEMENTS aus dem grün-weißen Lager in Polen.

Rapid-Cheftrainer Robert Klauß mit den ersten Worten nach dem ersten Sieg im ersten Pflichtspiel dieser Saison.

Pflichtaufgabe im Hinspiel erfüllt

Nachdem Jansson Rapid nach rund einer halben Stunde in Führung gebracht hatte, schwächte Bolla mit einer roten Karte nach 45 Minuten seine Mannschaft selbst. Dadurch war Cheftrainer Robert Klauß gezwungen, in der Halbzeit umzustellen. Mit Erfolg: Seidl baute den Vorsprung in der 53. Minute durch ein Traumtor aus, ein unglückliches Eigentor durch einen abgefälschten Schuss von Maximilian Hofmann macht die Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche in Wien-Hütteldorf nochmals spannend.

"Nach dem Ausschluss wollten wir die Führung nur mehr über die Bühne bringen"

Niklas Hedl, Torhüter SK Rapid: "Wir haben uns auf einen richtig heißen Tanz eingestellt. Es war eine richtig coole Atmosphäre, ein Hexenkessel, auch wenn es gegen uns war. In der ersten Halbzeit haben wir dominiert und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Mit dem Ausschluss wollen wir das Ergebnis nur mehr über die Bühne bringen, sind aber richtig gut in die zweite Halbzeit gestartet und haben schnell das 2:0 gemacht. Leider haben wir am Ende mit dem abgefälschten Schuss noch den Anschlusstreffer bekommen.

Wir dürfen uns aber nicht beschweren, es gab doch mehrere Chancen, unter anderem ein Stangenschuss, wo wir Glück hatten. Ich bin einfach froh, dass wir die Führung über die Ziellinie gebracht haben und freue mich schon auf das Rückspiel kommende Woche. Doch jetzt geht der Fokus auf das anstehende Cup-Spiel."

"...dennoch haben wir auswärts 2:1 gewonnen und können zufrieden sein"

Isak Jansson, Spieler SK Rapid: "Es war ein sehr intensives Spiel. Die Fans haben ihre Mannschaft im vollen Stadion ordentlich unterstützt. Wir haben es aber gut gemacht, natürlich wäre ein 2:0-Sieg besser gewesen, aber es ist auch so in Ordnung."

Robert Klauß, Trainer SK Rapid: "Man muss das Spiel mit dem Ausschluss sicherlich unterschiedlich betrachten und in zwei Hälften teilen. In der ersten Halbzeit waren wir vor dem Führungstor noch zu hektisch, dann haben wir es aber gut gemacht und hatten Ruhe im Spiel sowie noch die ein oder andere Möglichkeit. Mit der roten Karte hat sich das ganze dann noch gedreht, am Ende konnten wir leider nicht alles verteidigen. Das Gegentor verschlechtert die Ausgangslage noch etwas, dennoch haben wir auswärts 2:1 gewonnen und damit können wir auch zufrieden sein."

Siehe auch

Fotocredit: Josef Parak