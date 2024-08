Im Rückspiel in die tschechische oder rumänische Hauptstadt - Prag oder Bukarest? Der LASK kennt seine möglichen Gegner im Duell um den Einzug in die UEFA Europa League. Die Linzer treffen im Play-off am Donnerstag, den 22. und 29. August auf den Verlierer des Spiels zwischen Sparta Prag und FCSB Bukarest. Das Hinspiel wird in Linz am Froschberg ausgetragen.

Blickt seinem Europacup-Debüt als Cheftrainer des LASK entgegen: Der 46-jährige Wiener Thomas Darazs.

„Stellen beide sehr coole sportliche Herausforderung für uns dar"

Zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren ist der LASK heuer auf internationaler Bühne vertreten. Drei Mal schafften die Linzer bislang den Sprung in den Hauptbewerb der UEFA Europa League, in der Vorsaison setzte man sich ebenfalls im Play-off in zwei Spielen gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina durch.

Wie die Auslosung am heutigen Montag in Nyon ergab, bekommt es der LASK nun mit Sparta Prag oder FCSB zu tun. Die beiden Klubs aus Tschechien und Rumänien stehen sich in der dritten Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League gegenüber, der Verlierer steigt ins Play-off zur Europa League um. Sparta holte in der vergangenen Saison den Meistertitel in Tschechien und setzte sich zuletzt gegen die Shamrock Rovers mit einem Gesamtscore von 6:2 durch.

Der Klub aus Bukarest, gegen den die Linzer 1999/2000 in der ersten Runde des UEFA-Cups angetreten waren, krönte sich im Vorjahr in der rumänischen Liga ebenfalls zum Meister. In der Qualifikation zur Champions League bezwang der FCSB den AC Virtus sowie Maccabi Tel Aviv.

Cheftrainer Thomas Darazs: „Mit Sparta Prag und FCSB Bukarest stellen die möglichen Gegner, die wir zugelost bekommen haben, beide eine sehr coole sportliche Herausforderung für uns dar. Wir freuen uns schon sehr auf die beiden Spiele im Play-off zur UEFA Europa League.“

Modus & Ticketinfos

Die Europacup-Bewerbe werden heuer erstmals in neuem Modus ausgetragen. Die Gruppenphase wird durch eine Ligaphase mit jeweils 36 Teilnehmern ersetzt. In der Europa League stehen acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner auf dem Programm, in der Conference League würden sechs Partien warten. Die Teams auf den Plätzen eins bis acht ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 duellieren sich in einem Play-off um den Aufstieg.

Infos zum Ticketvorverkauf für das Heimspiel in der Raiffeisen Arena sowie zu einer organisierten Fanreise für das Auswärtsspiel folgen in den kommenden Tagen und werden über die Kanäle des LASK bekannt gegeben.

Fotocredit: LASK