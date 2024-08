In der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League bekommt es der österreichische Rekordmeister und sich im Flow befindende SK Rapid mit dem Drittplatzierten der abgelaufenen Saison in der türkischen Süper Lig, Trabzonspor, zu tun. Für die Wiener geht es also in die Türkei, wo man die Fabel-Serie mit vier Siegen aus den ersten vier Pflichtspielen fortsetzten will. Anpfiff ist am Donnerstagabend in Trabzon um 19:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit, wie immer im Ligaportal-LIVETICKER). Geleitet wird das Hinspiel von Referee Kristo Tohver aus Estland.

Gibt es bei Grün-Weiß zum fünften Mal en suite etwas zu jubeln? Bislang konnten die Wiener alle vier Pflichtspiele für sich entscheiden und glänzten vor allem in den beiden vergangenen Heimauftritten gegen Wisla Krakau und SK Sturm Graz.

SK Rapid fliegt mit viel Selbstvertrauen in die Türkei

Die Hütteldorfer reisten am Mittwoch mit einer ordentlichen Portion an Selbstvertrauen nach Trabzon. Grund dafür sind die jüngsten Erfolge in dieser noch jungen Saison 2024/25: Während man im ersten Pflichtspiel einen knappen 2:1-Auswärtserfolg im Hinspiel der zweiten Qualirunde zur Europa League feierte, nahm man anschließend die Hürde Neusiedl am See im Rahmen des ÖFB-Cups souverän mit 2:0. Im Rückspiel am vergangenen Donnerstag ließ man gegen Krakau überhaupt keine Zweifel aufkommen und zog dank eines 6:1-Erfolges gegen die Polen souverän in die dritten Qualirunde ein. Auch den Saisonstart in der heimischen ADMIRAL Bundesliga konnte man mit einem 1:0-Sieg gegen Doublesieger SK Sturm Graz erfolgreich bewältigen. Nun wartet auf die Klauß-Elf das erste von zwei Aufeinandertreffen gegen Trabzonspor im Kampf um den Einzug in die Play-offs zur Europa League.

Auch Trabzonspor meisterte zweite Qualirunde souverän

In der Türkei geht es mit der Meisterschaft in der Süper Lig, der höchsten Spielklasse, erst nach dem Hinspiel gegen Rapid los. Dort wartet Sivasspor als erster Gegner auf die Elf von Trainer Abdullah Avcı. Zuvor absolvierte man aber den Pflichtspielauftakt ebenfalls wie die Wiener in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League. Trabzonspor bekam es mit MFK Ružomberok zu tun. Gegen den Verein aus der Slowakei konnte man sich im Gesamtscore ohne große Mühen mit 3:0 (Hinspiel 2:0, Rückspiel 1:0) durchsetzten und eine Runde weiterziehen. Dort wartet nun der SK Rapid, auf den man das erste Mal überhaupt in der Geschichte trifft.

Beljo und Burgstaller: Können die beiden Rapid-Angreifer auch in der Türkei wieder für Furore sorgen?

"Mr. Europacup" vor Startelfeinsatz?

Für das stimmungsvolle Auswärtsspiel an der Schwarzmeerküste kann SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß beinahe aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten sowie dem gesperrten, ungarischen A-Nationalteamspieler, Bendegúz Bolla, dessen Sperre noch vom Hinspiel gegen Krakau Wirkung hat, stehen alle Spieler zur Verfügung. Louis Schaub, für den es nach überstandenen Infekt bereits am vergangenen Sonntag gegen Sturm für einen Kurzeinsatz reichte, könnte nach seiner Rapid-Rückkehr erstmals wieder in einem Pflichtspiel in der Startformation stehen.

"Die harte Arbeit in den letzten Wochen hat sich gelohnt"

Niklas Hedl, Torhüter SK Rapid: "Wir können mit dem Saisonstart zufrieden sein, die harte Arbeit in den letzten Wochen hat sich gelohnt. Doch das soll kein Grund sein, locker zu lassen. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Aufgaben. Wir wissen, dass Trabzonspor viel Klasse und individuelle Qualität hat. Aber es ist ein Fußballspiel das bei 0:0 beginnt, es wird sicherlich eine hitzige Stimmung sein. Wir versuchen das bestmögliche Resultat zu erzielen, um dann im Rückspiel eine Runde weiterzukommen."

Auch auf einen sicheren Rückhalt wird es wieder ankommen: Kann Schlussmann Niklas Hedl gegen den Tabellendritten der abgelaufenen Saison in der türkischen Süper Lig die Null halten?

"Trabzonspor ist vor allem in der Offensive sehr gut besetzt"

Robert Klauß, Trainer SK Rapid: "Wir haben der Mannschaft den Gegner in der Analyse bereits intensiv vorgestellt, wir wissen, was auf uns zukommen wird. Sowohl von den Bedingungen vor Ort, als auch von der Qualität von Trabzonspor. Im Training haben wir bereits einige taktische Sachen gemacht, damit wir einfach richtig präpariert sind. Sie sind vor allem in der Offensive sehr gut besetzt, haben einen großen und breiten Kader."

Zum Live-Ticker: Trabzonspor vs. SK Rapid

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL