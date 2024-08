Der Vorjahres-Dritte der türkischen Süper Lig, Trabzonspor, bekam es im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League mit dem bislang sehr starken SK Rapid zu tun, die aus den bisherigen vier Pflichtspielen allesamt für sich entscheiden konnte. Am Ende können die Hütteldorfer dank eines Kopfballtreffers von Lukas Grgic einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg verbuchen.

Erneut gibt es Jubel bei den Hütteldorfern: Nach dem nicht unverdienten Auswärtssieg in Trabzon feierte die Klauß-Elf zugleich den fünften Sieg im fünften Pflichtspiel der neuen Saison.

Chancenarmer erster Durchgang

In der dritten Minute setzte Trabzonspor nach Anpfiff von Schiedsrichter Tohver aus Estland das erste Zeichen, als Denis Drăguş nach einer Flanke von der rechten Seite am höchsten stieg, jedoch knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Folglich wirkte Rapid in den ersten Minuten aktiver und konnte die Türken von gefährlichen Aktionen fernhalten. Die erste nennenswerte Aktion der Grün-Weißen folgte schließlich in der sechsten Minute, als Guido Burgstaller nach einer Balleroberung aus der Distanz knapp an der rechten Stange vorbeischoss.

In der 23. Minute hatte Isak Jansson die beste Chance im Spiel, als er aus halb-linker Position zum Schuss kam. Trabzonspor-Keeper Uğurcan Çakır parierte den zu zentralen Schuss jedoch stark und klärte zum Corner. Trabzonspor verzeichnete nach einer halben Stunde durch Stefano Denswil eine erste ernstzunehmende Aktion, dessen Kopfball jedoch über die Querlatte ging. Die erste Halbzeit endete schließlich torlos. Rapid wirkte spritziger und offensiv gefährlicher, während Trabzonspor bis auf ein, zwei Halbchancen nichts Gefährliches zu verzeichnen hatte. In Summe waren die Großchancen aber Mangelware.

Grgic-Kopfballtreffer sichert Rapid gute Ausgangslage für Rückspiel

Das Match blieb nach Wiederbeginn zunächst chancenarm, beide Mannschaften wollten noch nicht das letzte Risiko eingehen, um in Rückstand zu geraten. Rapid erzielte in der 68. Minute dann das entscheidende Tor. Nach einer Ecke von der linken Seite fand Guido Burgstaller den Abschluss, Lukas Grgic war mit dem Kopf folgich zur Stelle und beförderte das Leder ins Netz. Trabzonspor-Keeper Uğurcan Çakır hatte hierbei keine Abwehrchance.

Trabzonspor drängte auf den Ausgleich und hatte in der 72. Minute durch Trezeguet eine gute Chance. Doch Rapid-Torhüter Niklas Hedl, der sein 100. Pflichtspiel absolvierte, parierte stark. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Louis Schaub in der 74. Minute die Möglichkeit, den Vorsprung zu erhöhen und das Spiel zu entscheiden, scheiterte jedoch an Uğurcan Çakır. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit ließ Rapid nichts mehr anbrennen und sicherte sich den knappen Auswärtssieg. Trabzonspor konnte die Gäste nicht mehr in Bedrängnis bringen, wodurch das Spiel mit einem knappen Auswärtssieg für den SK Rapid endete.

Auswärtssieg in Trabzon! Die Ausgangslage für das Rückspiel passt! 👏

UEFA Europa League Qualifikation, 3. Runde - Hinspiel

Trabzonspor vs. SK Rapid 0:1 (0:0 )

Donnerstag, 08.08.2024, 19:00 Uhr, Şenol Güneş Spor Kompleksi Trabzon, Z: 33.476, SR: Kristo Tohver/Estland.

Trabzonspor (4-2-3-1): Cakir - Malheiro, Savic, Denswil, Elmali (83. Barišić) - Mendy, Lundstram (73. Destan), Visca, Tufan (59. Trezeguet), Canak (73. Yokuşlu) - Dragus (59. Nwakaeme). Trainer: Abdullah Avcı.

SK Rapid (4-2-2-2): Hedl - Oswald (87. Hofmann), Cvetkovic, Raux Yao, Auer - Grgic, Sangaré, Seidl, Burgstaller (87. Vincze), Jansson (69. Schaub) - Beljo (69. Dursun). Trainer: Robert Klauß.

Tor: 0:1 Grgic (67.).

Gelbe Karte: Elmalı (48., Kritik).

