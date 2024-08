Am frühen Donnerstagabend kam es im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League erneut zum Clinch zwischen dem SK Rapid und Trabzonspor. Nach dem 1:0-Hinspielerfolg ging die Klauß-Elf mit den etwas besseren Karten in diese alles entscheidende und so bedeutsame Partie und gewann am Ende durch Tore von Kapitän Matthias Seidl und Christoph Lang verdient mit 2:0 (0:0)

Wie immer gab es auch im heutigen Qualifikationsspiel zur Europa League von den SK Rapid-Anhängern einen großartigen Support

SK Rapid in torloser ersten Halbzeit überlegen

Von Beginn an zeigte sich die Klauß-Elf angriffslustig und dominierte das Spielgeschehen. Bereits nach wenigen Sekunden erarbeitete sich Rapid den ersten Eckball, der jedoch noch nichts einbrachte. In der 15. Minute hatte Guido Burgstaller die erste Großchance für die Hütteldorfer, scheiterte jedoch im Eins-gegen-eins an Trabzonspor-Keeper Uğurcan Çakır. Auch in der Folgezeit blieben die Wiener das aktivere Team und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten.

In der 25. Minute scheiterte Mamadou Sangare an einer starken Parade von Uğurcan Çakır und auch der Schuss von Louis Schaub nach rund einer halben Stunde verfehlte nur knapp das Ziel. Trabzonspor kam in der ersten Halbzeit nur selten gefährlich vor das Tor von Rapid-Schlussmann Niklas Hedl. In der 37. Minute setzte Denis Drăguş einen Schuss über das Tor, doch wirklich gefährlich wurde es für die Hütteldorfer nicht. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Seidl & Lang machen in "Rapid-Viertelstunde" alles klar

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber am Drücker. In der 52. Minute zeichnete sich bereits ab, dass ein Führungstreffer für Rapid nur eine Frage der Zeit war. Die Wiener hatten schließlich deutlich mehr Spielanteile und das Chancenplus auf ihrer Seite. Nach mehreren vergebenen Chancen war es schließlich Matthias Seidl, der in der 77. Minute den Bann brach. Nach Zuspiel von Bendegúz Bolla konnte Seidl den Ball aus kurzer Distanz an Uğurcan Çakır vorbeibringen und die verdiente Führung für Rapid erzielen.

Trabzonspor versuchte in der Schlussphase, noch einmal Druck aufzubauen, doch die Defensive der Hütteldorfer stand sicher. In der 86. Minute mussten die Gäste zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Pedro Malheiro sah nach Torraub an Jansson die Rote Karte und schwächte sein Team damit entscheidend. Nur eine Minute später sorgte der nur wenige Sekunden zuvor eingewechselte Christoph Lang für die endgültige Entscheidung. Nach einem Zuspiel auf der linken Seite hatte er zu viel Platz und konnte überlegt zum 2:0 einschieben.

In den verbleibenden Minuten kontrollierte der SK Rapid das Spiel souverän. In der Nachspielzeit kam Dennis Kaygin noch einmal zu einer guten Möglichkeit, doch der Ball ging knapp daneben. Der Schlusspfiff besiegelte den verdienten 2:0-Sieg für die Hütteldorfer, die damit ins Play-off der Europa League einziehen und sich damit eine internationale Ligaphase sichern.

Schluss, Aus, HEIMSIEG! 💚



Weiter geht's im Play-Off der @EuropaLeague, eine europäische Ligaphase ist somit gesichert – we are back in international business! 😎🔥



---------------------

⏱️ FT‘ | ℹ #SCRTBZ 2:0 |#SCR2024 #skrapid pic.twitter.com/xKWs3gsWVn — SK Rapid (@skrapid) August 15, 2024

UEFA Europa League Qualifikation, 3. Runde - Rückspiel

SK Rapid vs. Trabzonspor 2 :0 (0:0 )

Donnerstag, 15.08.2024, 18:00 Uhr, Weststadion Wien, Z: 22.500, SR: Manfredas Lukjančuka/Litauen.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer - Grgic (87. Oswald), Sangaré (90. Kaygin), M. Seidl, Schaub (72. Beljo), Jansson (87. Lang) - Burgstaller (90. Dursun). Trainer: Robert Klauß.

Trabzonspor (4-2-3-1): Cakir - Pedro Malheiro, Mendy, Denswil, Elmali (67. Barišić) - Lundstram (83. Bardhi), Okay, Canak (67. Destan), Ozan Tufan (61. Nwakaeme), Trezeguet - Dragus. Trainer: Abdullah Avcı.

Torfolge: 1:0 M. Seidl (77.), 2:0 Lang (87.).

Gelbe Karten: Sangare (14., Foul) bzw. Elmalı (16., Kritik), Mendy (43., Foul), Çanak (59., Foul), Çakır (71., Unsportlichkeit).

Rote Karte: Malheiro (87., Torraub).

Fotocredit: Julian Biereder/Ligaportal.at