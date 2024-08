Der SK Rapid tritt im Hinspiel des Play-offs der UEFA Europa League am späten Donnerstagabend (21:30 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) auf Sporting Braga. Dort will die Klauß-Elf die Erfolgsserie aus den bisherigen acht Pflichtspielen (sieben Siege, ein Remis) fortführen und weiterhin ungeschlagen bleiben. Mit Braga wartet auf Grün-Weiß allerdings ein schwerer Gegner, der zu den Top-Teams in Portugal gehört und in der letzten Saison noch in der Gruppenphase der Königsklasse mitmischte. Geleitet wird dieses Hinspiel vom ukranischen Referee Mykola Balakin.

Die kroatische Stürmer-Leihgabe Dion Beljo und der schwedische Flügelflitzer Isak Jansson sorgten bei den Rapid-Fans zuletzt immer wieder für Furore, ersterer konnte sich beim Ligasieg am vergangenen Sonntag gegen die WSG Tirol (2:0) wieder einmal in die Torschützenliste eintragen.

Bester Saisonstart der Hütteldorfer seit 1987/88

Mit einem solchen Start in diese neue Spielzeit, wie ihn die Rapidler zuletzt zeigten, hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Nachdem man im UNIQA ÖFB-Cup gegen Neusiedl am See eine Runde weiter zog, konnte man in den Quali-Runden zwei und drei der Europa League gegen Wisla Krakau (Gesamtscore 8:2) und Trabzonspor (3:0) ebenfalls das Weiterkommen feiern. Auch die bisherigen Ligaspiele bringen Balsam auf die grün-weiße Seele: Nach dem starken 1:0-Erfolg gegen Doublesieger SK Sturm Graz folgte zwar nur ein 1:1-Remis am Wörthersee gegen Klagenfurt, doch gegen die WSG Tirol feierte man am Sonntag im zweiten Heimspiel den zweiten Heimsieg. Vor allem Augsburg-Leihgabe Dijon Beljo konnte mit vier Treffern aufzeigen.

Historische und sehenswerte Spielstätte bei Braga

Ausgetragen wird dieses Hinspiel in der Heimstätte von Sporting Braga, dem Estádio Municipal. Mit der außergewöhnlichen Bauweise, das Stadion ist ja in einen Hügel hineingebaut, zählt es zu den wohl schönsten Stadien in Europa. Das Steinbruch-Stadion bzw. Felsen-Stadion, wie es auch genannt wird, verfügt über eine Kapazität von rund 30.000 Plätzen. Auch einige Rapid-Fans werden die Reise nach Portugal wieder antreten und ihre Mannschaft vor Ort unterstützen.

"Mental hat man bei so vielen Erfolgen natürlich Spaß am Kicken"

Robert Klauß, Trainer SK Rapid: "Die Hoffnung ist immer da, es geht aber darum, es realistisch einzuschätzen, was möglich ist, und zu sehen, was uns der Gegner anbietet. Wir haben intensiv trainiert, uns mit dem gegnerischen Team beschäftigt und haben eine gute Serie, wenngleich wir wissen, dass Braga eine große Qualität mitliefert. Sie schaffen es immer wieder, die Top-Drei-Teams in Portugal zu ärgern. Es ist eine große Mannschaft, die vor allem in der letzten Saison in der Champions League für Furore gesorgt hat. Ich freue mich extrem auf das Stadion, den Verein und das Spiel. Die Vorfreude ist extrem groß."

Matthias Seidl, Neo-Kapitän SK Rapid: "Es sind jetzt viele Spiele, wir müssen uns immer wieder gut regenerieren und uns gut vorbereiten. Mental bei so vielen Erfolgen hat man natürlich Spaß am Kicken, wir freuen uns auf das Spiel gegen Braga. Ich glaube, dass ein richtig starker Gegner auf uns wartet, der offensiv super Qualitäten hat und auch defensiv gut eingestellt ist. Wir müssen unser Spiel auf dem Platz bringen, intensiv gegen den Ball spielen und im Ballbesitz den Gegner einmal laufen lassen."

