Zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren betritt der LASK die internationale Fußballbühne. Im Play-off-Hinspiel der UEFA Europa League kommt es am Donnerstag (19:00 Uhr, wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER) in der Raiffeisen Arena zum Aufeinandertreffen mit dem rumänischen Meister FCSB Bukarest. Das Retourmatch steigt eine Woche später am 29. August im Stadionul Steaua.

Auch auf einen sicheren Rückhalt wird es im Play-off wieder ankommen: Tobias Lawal

Europa oder Conference League für die Oberösterreicher?

Die Europacup-Bilanz des LASK in der jüngeren Vergangenheit kann sich mehr als sehen lassen. In fünf Jahren gelang den Athletikern viermal der Sprung in eine europäische Gruppenphase, je einmal drang man dabei ins Achtelfinale in der UEFA Europa League sowie in der UEFA Conference League vor. Auch heuer haben die Schwarz-Weißen einen Startplatz in der neuen Ligaphase fix in der Tasche, in den beiden Duellen mit dem FCSB Bukarest wird ermittelt, in welchem Bewerb der LASK vertreten sein wird. Im Hinspiel in der Raiffeisen Arena wollen sich die Schwarz-Weißen eine möglichst gute Ausgangsposition für das zweite Duell kommende Woche verschaffen.

Der Klub aus der rumänischen Hauptstadt, der in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League knapp mit einem Gesamtscore von 3:4 an Sparta Prag scheiterte, wartet mit einer umfangreichen Erfolgshistorie auf. 27 Meistertitel, 24 Pokalsiege und sieben Supercupsiege nennt der FCSB sein Eigen, auf internationaler Bühne krönte man sich 1986 mit einem Finaltriumph über den FC Barcelona zum Titelträger im Landesmeisterpokal. 2013 war der Klub zuletzt in der Königsklasse vertreten, im Vorjahr war in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League Endstation. Seit 2017 tritt der vormals als Steaua Bukarest bekannte Verein unter dem Namen FCSB an.

Fünftes EC-Heimspiel in der Raiffeisen Arena

Bereits vor 25 Jahren duellierte sich der LASK mit den Rumänen in der ersten Runde des UEFA-Cups. Damals setzte sich Steaua mit einem Gesamtscore von 5:2 durch, für die Linzer steuerten im Heimspiel vor 7000 Zuschauern Christian Stumpf und Souleymane Sane die Treffer bei. Im vergangenen Winter trafen die beiden Klubs in einem Testspiel (1:3) aufeinander. In der neuen Raiffeisen Arena absolvierten die Schwarz-Weißen bislang vier Europacupspiele. Dabei sprangen zwei Siege im Play-off gegen Zrinjski Mostar sowie in der Gruppenphase gegen Saint-Gilloise heraus.

Beim FCSB gilt der offensive Mittelfeldakteur und Kapitän Darius Olaru, der heuer in zehn Pflichtspielen bereits sieben Treffer erzielte und drei vorbereitete, als Schlüsselspieler in der häufig praktizierten 4-2-3-1-Grundformation. Die meiste internationale Erfahrung im Team des zypriotischen Trainers Ilias Charalampous weist Vlad Chirices mit 42 Einsätzen im Europacup auf, Florin Tanase verbucht mit sieben Treffern die meisten Tore auf seinem Konto. Beim LASK führen Jerome Boateng (126 Spiele) und Valon Berisha (9 Tore) diese Statistiken an. Insgesamt kommen die Akteure im Kader der Linzer auf 485 Partien im internationalen Geschäft.

Es fehlen: Ljubic, Mustapha, Flecker, Entrup, Andrade

"Ich wünsche mir für Donnerstag, dass der Funke wieder auf die Zuschauer überspringen kann und wir erneut eine tolle Stimmung erleben"

Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir nehmen uns für das Spiel gegen den FCSB Bukarest eine beherzte Leistung vor. Wir wollen einerseits unsere Performance vom Spiel gegen Salzburg bestätigen, andererseits aber auch beginnen, uns für unsere guten Leistungen zu belohnen. Ich wünsche mir für Donnerstag, dass der Funke wieder auf die Zuschauer überspringen kann und wir erneut eine tolle Stimmung erleben.“

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at