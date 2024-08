Der LASK bestritt seinen Europacup-Auftakt im Rahmen des Play-off-Hinspiels der UEFA Europa League am Donnerstagabend in der Oberösterreich Arena gegen den rumänischen Meister FCSB Bukarest. Nach einer klaren Feldüberlegenheit der Linzer im ersten Durchgang und dem 1:1-Zwischenstand zur Pause endete das Spiel schlussendlich mit selbigem Ergebnis.





Mittelfeldspieler Valon Berisha und seine Mannschaftskollegen im Sturm müssen sich einmal mehr an der Nase fassen und sich die Chancenverwertung vorwerfen

LASK verabsäumt in Halbzeit eins Chancen zu verwerten

Die Partie begann temporeich und bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihre Angriffslust. Der LASK hatte durch Moses Usor die erste große Chance, doch sein Schuss ging über den Querbalken. Auch die Gäste aus Bukarest kamen zu ersten Möglichkeiten, doch die Linzer Defensive stand zunächst sicher.

Nach einer Viertelstunde ließ der LASK den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, um sich Chancen zu erarbeiten. Adil Taoui war es, der in der 22. Minute nach einer Hereingabe erneut für Gefahr sorgte, doch Moses Usor konnte die Vorlage nicht verwerten. In der 35. Minute war es dann so weit: Robert Žulj setzte Adil Taoui im Strafraum in Szene, der sich gekonnt drehte und mit einem halbhohen Schuss das 1:0 für die Österreicher erzielen.

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen der Ausgleich. David Miculescu setzte sich im Luftduell gegen Melayro Bogarde durch und köpfte den Ball unter die Querlatte. Jörg Siebenhandl, der kurzfristig für den verletzten Tobias Lawal eingesprungen war, konnte den Einschlag nicht verhindern. Mit diesem 1:1 ging es in die Kabinen.

Chancenarmer zweiter Durchgang

Der zweite Durchgang begann erneut mit hohem Tempo. Beide Mannschaften versuchten, ins letzte Drittel vorzudringen, doch wirklich gefährliche Chancen blieben zunächst aus. Der LASK hatte viel Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in zählbare Möglichkeiten ummünzen. In der 70. Minute zog sich die Mannschaft von Bukarest etwas zurück und ließ die Linzer kaum mehr vor das Tor kommen. Die Abwehr der Rumänen stand sicher und unterband viele Angriffsversuche der Gastgeber. Auf der Gegenseite war es Bukarest dann, die in der 76. Minute mehrere gute Chancen hatten, doch Jörg Siebenhandl vereitelte diese mit starken Paraden.

Die Schlussphase wurde dann noch einmal spannend. In der 87. Minute scheiterte Valon Berisha nur am Quermasten und verpasste damit die erneute Führung für den LASK. Auch in der Nachspielzeit gelang es keinem Team mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen, sodass das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden endete. Mit diesem Ergebnis bleibt für beide Teams noch alles offen. Die Entscheidung über den Einzug in die UEFA der Europa League wird damit im Rückspiel in Bukarest fallen.

In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel nicht mehr so im Griff wie davor

„Wir hatten Ende der ersten Hälfte vor dem Gegentor einen unnötigen Ballverlust, den wir dann nicht mehr sorgfältig verteidigt haben. Bis dahin hatten wir defensiv gegen die hohen Bälle vom Gegner gute Arbeit geleistet. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel nicht mehr so im Griff wie davor, für meinen Geschmack war es dann zu wild und wir haben zu viele Räume hergegeben. Schlussendlich ist es die gleiche Ausgangsposition wie vor dem Match und wir werden uns auf das Rückspiel bestmöglich vorbereiten.“

Kein Sieger im Hinspiel

UEFA Europa League Qualifikation, Play-off - Hinspiel

LASK vs. FCSB Bukarest 1:1 (1:1)

Donnerstag, 22.08.2024, 19:00 Uhr, Oberösterreich Arena Linz, Z: 10.650, SR: Allard Lindhout/Niederlande.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Bello, Ziereis, Bogarde, Smolčić (59. Stojković) - Horvath, Berisha - Taoui (79. Boateng), Žulj (63. Tibidi), Usor (63. Pintor) - Ljubičić. Trainer: Thomas Darazs.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Radunović, Dawa, Ngezana, Crețu - Şut (85. Lixandru), Edjouma (67. Alhassan) - Miculescu, Olaru (79. Ştefănescu), Băluţă (45. Popescu) - Popa (45. Tănase). Trainer: Ilias Charalambous.

Torfolge: 1:0 Taoui (34.), 1:1 Miculescu (45.).

Gelbe Karten: Bogarde (37., Foul), Taoui (38., Foul) bzw. Ngezana (61., Foul), Olaru (68., Foul).

