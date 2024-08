Was für eine wilde Auftaktphase beim Hinspiel im UEFA-Europa-League-Play-off zwischen Sporting Braga und dem SK Rapid - derzeit im Ligaportal-LIVETICKER. Rot für Grün-Weiß nach nur vier Minuten für Lukas Grgić und dann zu zehnt die Führung für die Hütteldorfer. Doch chronologisch der Reihe nach...

Seit Wochen feste Größe im Mittelfeld und Team von Cheftrainer Robert Klauß: Lukas Grgić. Den seit 17. August 29-jährigen Oberösterreicher erwischte es bereits nach wenigen Spielminuten - Ausschluss. Der SK Rapid fast die komlette Spieldauer nurmehr zu zehnt, falls nicht noch was derartiges passiert.

Mega-Möglichkeit Beljo, Rot Grgić, Tor Burgstaller

1. Minute: Was für eine unglaubliche Chance für den SK Rapid auf die Führung! Roger Fernandes will den Ball vom linken Flügel auf Keeper Matheus retour spielen, der Pass ist etwas zu kurz, der sprintende Dion Beljo erwischt diesen, umkurvt den Keeper, legt sich die Kugel zu weit vor und schiebt aus linker, kurzer Position am LEEREN Tor vorbei.

4. Minute: Rote Karte für Lukas Grgić! Der 29-jährige SK Rapid-Mittelfeldspieler sieht nach zweiminütiger Kontrolle des ukrainischen Referees am Monitor für sein eigentlich unabsichtliches Offensivfoul gegen Rodrigo Zalazar den Platzverweis. Bitter für das Klauß-Team, das nun lange Zeit zu zehnt spielt.

8. Minute: SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß reagiert auf den Ausschluss von Lukas Grgić mit seinem ersten Wechel. Aus dem Spiel: Dion Beljo, der zum Spielauftakt die Mega-Möglichkeit ausließ. Neu: Moritz Oswald. Rechtsverteidiger für Mittelstürmer.

25. Minute: Tor, Toor, Tooor für den SK Rapid durch Guido Burgstaller zum 0:1! Was für ein super Spielzug! Bendegúz Bolla wird aus dem Mittelfeld über rechts in die Tiefe geschickt, legt kurz nach innen ab auf Kapitän Matthias Seidl, der schickt einen Traumpass in die Box, Verteidiger Robson Bambu reagiert zur spät und der 35-jährige Routinier schiebt eiskalt ins kurze Eck.

33. Minute: 1:1-Ausgleich für Sporting Braga durch Vítor Carvalho! Er kommt nach einer Ecke von rechts an der zweiten Stange zum Kopfball, setzt sich im Zweikampf gegen Mamadou Sangaré durch und vollendet hoch ins rechte Eck.

