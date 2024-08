Europa League oder Conference League? Diese Entscheidung fällt am Donnerstag (20.30 Uhr MESZ - Ligaportal-LIVETICKER), wenn der LASK im Play-off-Rückspiel beim FCSB Bukarest gastiert. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Linz ist die Ausgangslage der Oberösterreicher für das zweite Aufeinandertreffen mit dem rumänischen Meister im Stadionul Steaua völlig offen. Hauptschiedsrichter der Partie ist der deutsche Felix Zwayer aus Berlin.

Der LASK wird definitiv heuer im Herbst durch Europa touren. Doch wohin wird die Reise gehen? Und vor allem in welchem Bewerb - Europa League oder Conference League? Das entscheidet sich am Donnerstagabend in Bukarest. Tags darauf am Freitag folgt dann die Gruppenauslosung für beide Bewerbe.

LASK peilt vierten Europa League-Einzug an

Dass die Linzer zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren in einem europäischen Hauptbewerb vertreten sein werden, steht bereits fest. Zum vierten Mal nach 2019, 2020 und 2023 peilen die Athletiker nun den Einzug in die UEFA Europa League an, in welcher durch den neuen Ligamodus mindestens acht Spiele bevorstehen würden.

Dafür bedarf es nach dem Remis im Hinspiel eines Auswärtssieges in Bukarest. Ein weiteres Unentschieden würde in jedem Fall eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen bedeuten, nachdem die Auswärtstorregel keine Gültigkeit mehr besitzt. Seit dem Europacup-Comeback im Jahr 2018 gegen Lilleström entschied der LASK fünf der sieben K.o.-Duelle für sich, darunter auch jenes in der Vorsaison gegen Zrinjski Mostar.

Nach einem 1:1 im Hinspiel gelang den Schwarz-Weißen zuletzt 2021 im Play-off zur Conference League mit einem 2:0-Auswärtserfolg gegen St. Johnstone der Aufstieg.

Zweites Pflichtspiel in Rumänien

In der nationalen Meisterschaft lief es für beide Teams punktemäßig bislang noch nicht nach Wunsch. Der amtierende Champion FCSB belegt in der rumänischen Liga 1 nach sechs Runden Rang 15, am Wochenende setzte es beim FC Hermannstadt eine 0:2-Niederlage. Im Vergleich zum 1:1 im Play-off-Hinspiel in der Raiffeisen Arena veränderte Trainer Ilias Charalampous seine Startformation an insgesamt sechs Positionen.

LASK-Coach Thomas Darazs schickte bei der späten 1:2-Niederlage am Verteilerkreis gegen die Wiener Austria drei neue Spieler aufs Feld. Die Schwarz-Weißen sind in der Liga seit drei Spielen ohne Punktgewinn (3N, zwei daheim).

Das Match gegen den FCSB wird im Stadionul Steaua im Westen der rumänischen Hauptstadt ausgetragen. Die 2021 neu eröffnete Arena im Stadtteil Ghencea bietet 31.254 Menschen Platz. Die bisherigen Qualifikationsspiele in der UEFA Champions League lockten heuer 28.875 Fans gegen Sparta Prag bzw. 26.235 Zuseher gegen Maccabi Tel Aviv ins Stadion, gegen AC Virtus fanden sich 7262 Besucher ein. Für den LASK ist es das zweite Antreten in Rumänien nach dem Duell mit Steaua Bukarest in der ersten Runde des UEFA-Cups im Jahr 1999.

Heben heute ab nach Bukarest: Cheftrainer Thomas Darazs und der LASK-Tross.

„Erwarten sehr hitziges Spiel in aufgeladener Atmosphäre"

Cheftrainer Thomas Darazs: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, das wir unbedingt gewinnen wollen, um in die Europa League zu kommen. Wir erwarten ein sehr hitziges Spiel in einer aufgeladenen Atmosphäre, gehen aber zuversichtlich an die Aufgabe heran.“

Es fehlen: Kapitän Žulj, Torhüter Lawal, Innenverteidiger Smolčić , Ljubic, Mustapha, Flecker, Mittelstürmer Entrup und Abwehrspieler Andrade

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at