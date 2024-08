Der SK Rapid traf im Rückmatch des Play-offs der UEFA Europa League am späten Donnerstagabend auf Sporting Braga. Nachdem die Hütteldorfer das Hinspiel in Portugal zu zehnt nur knapp mit 2:1 verloren, ging Braga mit der besseren Ausgangslage in das Spiel. Am Ende deutete lange Zeit vieles für die Wiener, durch einen Doppelschlag musste man sich im Gesamtscore dann aber knapp geschlagen geben und remisierte in diesem Rückspiel 2:2 (2:0).





Die Rapid-Fans sorgten im Wiener Weststadion bei Flutlicht einmal mehr für eine Top-Stimmung

SK Rapid führt dank Eigentor in chancenarmen ersten Durchgang

Das Spiel begann mit viel Elan von beiden Seiten, wobei die Gastgeber den ersten Treffer erzielten. Bereits in der neunten Minute konnte Rapid nach einer Ecke in Führung gehen. Matthias Seidl brachte den Ball in den Strafraum, wo der unglückliche Bright Arrey-Mbi von Sporting Braga ins eigene Tor traf. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware, die Gäste aus Braga wirkten in dieser Phase nach dem Gegentor etwas verunsichert und konnten in der Offensive zunächst keine Akzente setzen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen sie zu gefährlichen Chancen, die jedoch ungenutzt blieben, womit es mit einer knappen Führung für die Hütteldorfer in die Kabinen ging.

Wiener können sich nach Braga-Doppelschlag nicht mehr in Verlängerung retten

Die Hütteldorfer ließen sich durch den Halbzeitvorsprung beflügeln, starten richtig gut in die zweite Spielhälfte und setzten Braga gleich früh unter Druck. In der 48. Minute folgte der nächste Treffer für Rapid. Jonas Auer flankte den Ball in die Mitte, wo Isak Jansson trotz enger Bewachung den Ball ins kurze Eck schoss und auf 2:0 erhöhte. Braga erhöhte mit zunehmender Spieldauer jedoch den Druck und wurde für seine Bemühungen in der 66. Minute belohnt, als Rapid einen Elfmeter verursachte. Isak Jansson hatte an der Strafraumgrenze das Trikot eines Gegners gezogen. Amine El Ouazzani trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:1.

Nur wenige Minuten später gelang Braga der Ausgleich. In der 70. Minute spielte Gabri Martinez den Ball zu Ricardo Horta, der sich im Rückraum freilief und präzise in die rechte Ecke traf. Mit diesem Tor stellte Braga die Führung im Gesamtstand wieder her, was den Portugiesen in eine bessere Ausgangslage brachte. Die Schlussphase war von hektischen Szenen geprägt. Rapid bemühte sich, den entscheidenden Treffer zu erzielen, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr von Braga nicht überwinden. Besonders Guido Burgstaller und Dion Beljo hatten in den letzten Minuten des Spiels noch gute Möglichkeiten, blieben aber erfolglos, womit die zweite österreichische Mannschaft den Weg in die Conference League antreten muss.

Schlusspfiff: Alles gegeben, dennoch hat es nicht für den Einzug in die UEFA Europa League gereicht. Kopf hoch, Rapidler! 🥺💚

____________________

⏱ FT‘ | ℹ #SCRSCB 2:2 |#SCR2024 #skrapid pic.twitter.com/BXNzRdlwI7 — SK Rapid (@skrapid) August 29, 2024

UEFA Europa League Qualifikation, Play-off - Rückspiel

SK Rapid vs. Sporting Braga 2:2 (1:0)

Donnerstag, 29.08.2024, 21:00 Uhr, Weststadion Wien, Z: 21.400, SR: Anthony Taylor/England.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Raux-Yao, Auer, Cvetković, Bolla - Sangare (89. Wurmbrand), Seidl - Oswald (77. Schaub), Burgstaller, Jansson (89. Lang), Beljo. Trainer: Robert Klauß.

Sporting Braga (4-3-3): Magalhães - Gómez, Bambu (38. Oliveira), Marín, Arrey-Mbi - Carvalho, Horta, Zalazar (54. Fernandes) - Horta, Martínez, Fernández (54. El Ouazzani). Trainer: Carlos Carvalhal.

Torfolge: 1:0 Arrey-Mbi (8., Eigentor), 2:0 Jansson (47.), 2:1 El Ouazzani (68., Strafstoß), 2:2 (70., Horta).

Gelbe Karten: Sangare (26., Kritik), Bolla (33., Foul), Jansson (45., Foul), Hedl (67., Unsportlichkeit), Burgstaller (85., Kritik) bzw. Horta (26., Unsportlichkeit), Arrey-Mbi (83., Foul), Fernandes (86., Foul).

Rote Karte: Klauß (Trainer, nach Spielende).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Julian Biereder/Ligaportal.at